Una imatge del temporal provocat per Hilary. Foto: Europa Press

La tempesta tropical Hilary ha colpejat aquest dilluns 21 d'agost el sud de l'estat nord-americà de Califòrnia, i ha deixat al seu pas inundacions "catastròfiques", fortes pluges i lliscaments de terra en el primer temporal d'aquest tipus des de Nora el 1997.

Almenys 9 persones han hagut de ser rescatades a prop d'un riu al comtat de San Diego , mentre que els serveis de rescat han aconseguit alliberar 2 persones que romanien atrapades per les inundacions al comtat de Ventura. 3 persones més han estat rescatades a Palm Springs.

Els efectes del temporal, que en les properes hores es traslladarà a l'estat de Nevada, també s'han sentit a Los Angeles , on s'ha produït un terratrèmol de magnitud 5,1. Les autoritats han decidit tancar escoles i han obert refugis per a la població, que roman alerta davant d'una possible ordre d'evacuació.

La tempesta tropical, amb vents de fins a 56 quilòmetres per hora i anteriorment un huracà de tipus 1, ha provocat que el governador de l'estat, Gavin Newsom, hagi decretat l'estat d'emergència per donar suport als esforços de resposta a nivell estatal.

Hilary va assotar poc abans la península de l'estat mexicà de Baja California, fronterer amb els Estats Units, en el camí cap al nord, deixant almenys un mort i provocant greus inundacions, segons ha recollit CNN.