La propietària d'un negoci del sud de Califòrnia va ser assassinada a trets divendres per un home que es va sentir molest per una bandera de l'Orgull LGBTQ+ que es mostrava a la botiga de roba, van dir les autoritats.

Els agents del comtat de San Bernardino van acudir a la botiga de roba Mag.Pi a Cedar Glen, Califòrnia, al voltant de les 5 pm, hora local, per trasbalsar informes d'un tiroteig.

Laura Ann Carleton - INSTAGRAM

Els agents van descobrir la víctima, Laura Ann Carleton, de 66 anys, amb una ferida de bala. Carleton va ser declarada morta al mateix establiment, va dir el Departament del Xèrif de Sant Bernardí en un comunicat de premsa.

El sospitós, que no va ser identificat per les autoritats, va fugir del lloc a peu.

Segons la policia, l'home va fer "diversos comentaris despectius sobre una bandera de l'arc de Sant Martí" que estava fora de la botiga de Carleton abans de disparar-li.

Més tard, els agents van poder localitzar el sospitós armat, que va ser confrontat pels agents i va morir després d'un tiroteig, van dir les autoritats. Cap policia no va resultar ferit.

El Departament del Sheriff del Comtat de Sant Bernardino diu que la investigació sobre l'incident encara està en curs.

Carleton, que es va fer anomenar "Lauri", tenia un marit i nou fills, segons el lloc web de la botiga de roba. Era propietària i operadora de la botiga de roba Mag.Pi i va començar la seva carrera a la moda a una edat primerenca.

Carleton va estudiar a l'Escola de Disseny del Centre d'Art i va tenir una llarga carrera a la indústria de la moda, sent executiva a Kenneth Cole durant 15 anys.

L'organització LGBTQ de Lake Arrowhead va recórrer a les xarxes socials per abordar el tiroteig i va dir que, si bé Carleton no es va identificar com a membre, va dedicar el seu temps a ajudar i defensar els membres de la comunitat LGBTQ+.

Mountain Provisions Cooperative, una cooperativa d'aliments local, va dir a Instagram que Carleton i el seu marit havien estat fonamentals per ajudar a organitzar una botiga gratuïta després que una tempesta de neu assotés l'àrea a principis d'aquest any.