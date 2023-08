Foto: Europa Press

La Justícia britànica ha condemnat a cadena perpètua la infermera Lucy Letby, al final d' un procés en què ja havia estat declarada culpable la setmana passada de l' assassinat de 7 nadons i de 6 intents més en un hospital de la localitat anglesa de Chester.

"Va actuar d'una manera absolutament contrària a l'instint humà", i va trencar a més "la confiança que tots els ciutadans dipositen en els professionals mèdics i d'assistència", ha determinat el jutge James Goss durant la vista de lectura de la sentència.

Letby, de 33 anys, va cometre els seus crims entre el juny del 2015 i el juny del 2016 , injectant als nadons aire, llet o insulina, entre altres productes que acabarien sent "letals" per a ells, com va apuntar la Fiscalia. La infermera, no obstant, havia negat qualsevol responsabilitat.

Aquesta absència de "remordiment" ha cridat també l'atenció del jutge, que creu que "no hi ha factors atenuants" que ni tan sols puguin fer plantejar una pena alternativa a la cadena perpètua. "Hi havia una malícia propera al sadisme en les seves accions", ha determinat, segons la BBC .

El primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, ha titllat de "covard" que Letby no volgués coincidir a la sala de judicis amb les famílies de les víctimes . El ministre de Justícia, Alex Chalk, li ha retreu igualment aquest comportament i ha avançat que el Govern intentarà canviar la llei "perquè els delinqüents estiguin obligats a assistir a les vistes de lectura de sentència".

Unes 70 persones compleixen cadena perpètua al Regne Unit, cosa que implica que, excepte raons d'índole humanitària, no sortiran de presó. Abans de Letby, només tres dones més havien rebut aquesta condemna, una de les quals ja va morir el 2002.