L' expresident dels Estats Units Donald Trump ha confirmat que planeja entregar-se dijous 22 d'agost en una presó del comtat de Fulton, a Geòrgia, després de ser acusat d'orquestrar un entramat per subvertir els resultats electorals del 2020 en aquest estat.

Trump ha realitzat l'anunci a través del seu canal a la seva pròpia xarxa social, Truth Social, dies després que els mitjans nord-americans informessin d'això per informacions de fonts familiaritzades amb el pla. "Us ho podeu creure? Aniré a Atlanta, Geòrgia, aquest dijous per ser arrestat per una fiscal que és d'esquerra radical, Fani Willis", ha assenyalat l'expresident, que ha considerat que la magistrada està "fent campanya i recaptant diners per aquesta caça de bruixes".

Així, Trump ha manifestat que, segons la seva opinió, aquest cas "s'està realitzant en estricta coordinació amb el Departament de Justícia del corrupte Joe Biden "pel que "es tracta d' interferència electoral".

Les declaracions de l'exmandatari tenen lloc hores després que el seu equip legal hagi pactat les condicions que li permetran seguir en llibertat un cop es lliuri a Geòrgia, cosa que inclourà previsiblement el pagament d'una fiança de 200.000 dòlars.

A més de la fiança econòmica, la llibertat provisional implicarà per a Trump que no podrà realitzar cap intimidació sobre qualsevol de les altres 18 persones acusades o de possibles testimonis, cosa que podria limitar també el seu marge de maniobra a les xarxes socials, segons el portal The Hill .

L'advocat electoral de Trump, John Eastman, també està planejant entregar-se a les autoritats, tot i això, seria un dia abans que l'expresident, dimecres 23, segons ha informat CNN , que indica que aquest va arribar a un acord de 100.000 dòlars. S'espera que altres coacusats siguin arrestats aquesta setmana i, posteriorment, alliberats sota condicions de fiança negociades prèviament.

La mediàtica rendició de Trump a Geòrgia arriba la mateixa setmana en què se celebra el primer debat republicà de la carrera presidencial del 2024. Tot i això, el magnat ja ha avançat que no té intenció d'anar-hi, si bé podria canviar d'opinió, i al seu lloc anirà al programa de l'antic presentador de Fox News Tucker Carlson, les entrevistes del qual registren fins a 100 milions de visites.

Trump no només ha de fer front a les acusacions d'intentar manipular els resultats de les darreres presidencials, sinó gairebé cent càrrecs repartits en un total de quatre casos. En el cas de Geòrgia és assenyalat com a cap d'una "organització criminal" per anul·lar la seva derrota electoral del 2020.