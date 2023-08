Recurs, policia- França

Un nen de 10 anys ha mort aquest dimarts durant un tiroteig a la ciutat francesa de Nimes , al departament del sud de Gard, en el marc d'un augment de la violència i de la venjança pel tràfic de drogues a la regió.



El tiroteig es va produir a les 23.15 hores (hora local) a Pissevin, un barri perifèric de Nimes conegut per les autoritats pel narcotràfic. Un individu encaputxat va disparar amb un Kalaixnikov en una avinguda de la ciutat, ferint una persona amb almenys tres impactes de bala , ha recollit el diari 'Le Figaro'.



El ferit, identificat com l'oncle del menor mort, va ser atacat quan tornava d'un sopar en un restaurant mentre era al seu vehicle amb els seus dos nebots, de deu i set anys. L'últim, però, ha resultat il·lès.



El ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, ha assegurat a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, que el menor va ser una víctima col·lateral per "un ajust de comptes entre traficants" . "És una gran tragèdia que no quedarà impune. La policia ja ha detingut molts traficants les últimes setmanes i intensificarà la seva presència amb fermesa", ha afegit.



Segons xifres de les autoritats locals, una quinzena de comptes van provocar almenys vuit morts a Nimes el 2020, mentre que van ser tres el 2021, la majoria als districtes de Pissevin, Chemin Bas i Mas de Mingue.