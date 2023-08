El Govern del Japó ha anunciat que, si les condicions meteorològiques ho permeten, començarà aquest dijous l'alliberament d'aigua tractada de la central nuclear de Fukushima , mesura que no ha trigat a provocar la reacció dels grups antinuclears, que ja estan protestant davant la residència del primer ministre nipó, Fumio Kishida.

Fumi Kishida @ep



Tòquio ha pres aquesta decisió després d'una reunió del cap de Govern amb diversos ministres i algunes parts involucrades, on Kishida ha considerat que es pot començar l'alliberament perquè "la comprensió del pla està progressant tant al país com a l'estranger" .



Mentrestant, ciutadans oposats a la mesura, s'han reunit davant de la residència oficial de Kishida per criticar que l'abocament suposa una "càrrega" per al futur: "Els abocaments a l'oceà deixaran una càrrega per a les generacions futures", ha afegit.



L'anunci té lloc dos dies després que el premier visités la planta nuclear per avaluar 'in situ' la situació dels preparatius del polèmic abocat al mar d'aigua tractada de la central, entre crítiques d'organitzacions civils, així com la Xina o Corea del Nord per la possible contaminació que podria causar.



L'aigua s'ha mantingut en tancs després de passar per un sistema avançat de processament de líquids que elimina la majoria dels radionúclids excepte el triti , però els recipients d'emmagatzematge estan arribant a la capacitat màxima. Se sap que el triti és menys perjudicial que altres materials radioactius, com el cesi o l'estronci