Incendis actius a Velestino, a Grècia. Foto: DPA

Almenys 18 migrants han mort calcinats per les flames al bosc de Dadia, proper a la ciutat portuària grega d'Alexandròpolis, situada a la regió d'Evros, en el marc de la qual ja està considerada com una de les pitjors onades d'incendis a Grècia d'aquest estiu.

El portaveu del Cos de Bombers grec, Giannis Artopioros, ha explicat que el balanç de morts per les flames puja a 18 persones. Els cossos han estat rescatats de la zona d'Avas i entre les víctimes hi ha almenys dos nens, segons el diari Kathimerini.

Artopioros ha precisat a més que els cossos es van trobar en grup i que, atès que no hi ha informacions de desapareguts, treballen amb la hipòtesi que es tracta de persones que van entrar al país de forma il·legal.

El ministre de Migració, Dimitris Keridis, ha lamentat la troballa dels 18 cadàvers, incidint a més que malgrat els "constants i persistents esforços" de les autoritats per frenar el flux migratori, la "tragèdia" confirma els riscos d'aquest tipus de moviments "irregulars".

A aquests 18 cadàvers se sumarien 8 cossos més de migrants haurien calcinats a Lefkimmi, en una àrea propera al bosc de Dadia, segons ha recollit la cadena de televisió Skai , si bé les autoritats gregues no han confirmat de moment aquesta xifra.

L'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) i l'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats (ACNUR) ha "lamentat profundament" en un comunicat conjunt les morts de migrants i han expressat la seva solidaritat envers les autoritats i el poble grecs, als quals ha ofert ajut per respondre a l'emergència.

MÉS DE 40.000 HECTÀREES CALCINADES

Segons un informe de l'Observatori Nacional d'Atenes, més de 40.000 hectàrees han cremat en 3 dies al país. A més dels incendis a Alexandrepolis, preocupen els focus de la prefectura del Ròdope, d'Aspropirgos, a l'Àtica Occidental, així com els de la regió de Beòcia.

L'alerta s'estén als afores d'Atenes, on aquest dimarts s'ha ordenat l'evacuació dels habitants de dos pobles de la zona d'Ano Liosia.