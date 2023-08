Les autoritats estatunidenques han reconegut que no és clar el nom de persones desaparegudes pels incendis forestals que van començar fa dues setmanes a l'illa hawaiana de Maui, a causa de la manca de dades completes, però xifren les persones "reportades com desaparegudes" en un miler, mentre que ascendeixen a 115 els morts confirmats.

El cap de l'FBI a Honolulu, Steve Merrill, ha proporcionat la nova estimació de desapareguts només un dia després que l'alcalde del comtat digués que el nom de desapareguts rondava els 850.

"No volem deixar cap pedra sense remoure, per la qual cosa estem considerant tots els que estan en aquesta llista fins que poguem demostrar que no hi són", ha declarat Merrill, posant l'accent que el nom pot variar a mesura que continuï arribant nova informació.

A més, ha assenyalat que, després de dies en els quals han treballat centenars d'equips de prop i rescat i desens de gossos rastrejadors a la zona cremada, han aconseguit rescatar al voltant de 1.400 de les 2.500 persones que inicialment van ser senyalades com desaparegudes.

El president estatunidenc, Joe Biden, va estar aquest dilluns a l'illa, devastada pels incendis, on va avaluar la resposta de les agències governamentals que ha estat l'incendi forestal més mortífer del país a l'últim segle, i va prometre ajuda als supervivents.

La resposta inicial del mandatari als incendis forestals de Maui va generar critiques a principis d'aquest mes, principalment dels republicans, que van aprofitar un període de silenci de gairebé cinc dies entre els primers comentaris de Biden sobre els incendis i la següent vegada que va abordar públicament la tragèdia.