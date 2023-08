Aproximació final de Chandrayaan 3 al pol sud de la Lluna - ISRO

La nau no tripulada Chandrayaan-3 ha aterrat de forma controlada aquest 23 d'agost a les 12.33 UTC a la regió del pol sud de la Lluna , convertint l'Índia al primer país a aconseguir aquesta fita.

L'interès per aquesta zona està relacionat amb les suposades reserves de gel d'aigua del pol sud, que podrien sustentar llocs d'avançada humans i subministrar propulsor per a naus espacials que es dirigeixin a Mart i altres destins distants. És l'objectiu de les missions tripulades futures del programa Artemis de la NASA.

L'Índia es converteix a més a més en la quarta nació del món, juntament amb els EUA, Rússia i la Xina, a marcar la seva presència a la Lluna. El 2019, va intentar arribar al pol sud lunar amb la nau Chandrayaan 2, però va perdre comunicació abans de tocar terra.

Chandrayaan-3 consta d'un mòdul Lander autòcton (LM) de 1,7 tones, un mòdul de propulsió (PM) de 2,1 tones i un rover de 26 quilos amb l'objectiu de desenvolupar i demostrar les noves tecnologies necessàries per a les missions interplanetàries, informa ISRO.

Les càrregues útils de l'aterrador inclouen l'Experiment termofísic superficial de Chandra (ChaSTE) per mesurar la conductivitat tèrmica i la temperatura; Instrument per a l'activitat sísmica lunar (ILSA) per mesurar la sismicitat al voltant del lloc d'aterratge; Sonda de Langmuir (LP) per estimar la densitat del plasma i les seves variacions, així com una matriu de retroreflectors làser passius de la NASA s'acomoda per a estudis d'abast de làser lunar.

Pel que fa a les càrregues útils del rover, s'explica un espectròmetre de raigs X de partícules alfa (APXS) i un espectroscopi de descomposició induïda per làser (LIBS) per derivar la composició elemental a les rodalies del lloc d'aterratge.

El mòdul d'aterratge inclou un rover que durà a terme una anàlisi química in situ de la superfície lunar durant el curs de la missió d'un dia lunar.