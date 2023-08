Prigozhin, en un vídeo del Grup Wagner. Foto: Zuma Press

El fundador del Grup Wagner, Ievgeni Prigozhin, viatjava a bord d'un avió privat que es va estavellar dimecres 23 d'agost passat a la regió russa de Tver, al nord de Moscou, segons ha confirmat l'agència federal d'aviació de Rússia, després de que les autoritats donessin per morts als 7 passatgers i els 3 tripulants.

L'avió, que volava des de Moscou a Sant Petersburg, s'ha estavellat als voltants de la localitat de Kuzhenkino. El Ministeri d'Emergències va assegurar des d'un primer moment que deu persones havien mort, però el succés va assolir una derivada política quan l'agència que coordina el transport aeri, Rosaviatsiya, va identificar Prigozhin com a possible passatgers.

Hores després, la institució ha divulgat la llista final de les persones que estaven a bord, amb el nom de Yevegni Prigozhin en ella. El llistat divulgat a xarxes socials inclou també un estret aliat de Prigozhin, Dimitri Utkin.

També han donat per mort el líder de Wagner canals a Telegram afins a l'organització, inclòs Grey Zone, que fins i tot ha assegurat que l'avió podria haver estat enderrocat. Grey Zone ha compartit a més un vídeo inèdit al qe Prigozhin visita tombes de mercenaris caiguts en combat.

L'agència Rosaviatsiya ha obert una investigació, cosa que passarà entre altres coses per examinar els registres de vol i les caixes negres . També el Comitè de Recerca ha incoat les seves pròpies diligències, per determinar si hi pot haver algun tipus de responsabilitat penal, informa Interfax.

El parador de Prigozhin havia estat motiu constant d'especulacions des que just fa dos mesos va perpetrar una rebel·lió contra el Kremlin, en què les seves tropes van arribar fins i tot a avançar cap a Moscou. L'oligarca ha reaparegut aquesta setmana en un vídeo en què suggeria que era a l'Àfrica.