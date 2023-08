Trump, en un meeting. Foto: DPA

L' expresident dels Estats Units Donald Trump es va lliurar, dijous passat 24 d'agost, a la presó del comtat de Fulton, a la ciutat d' Atlanta (Geòrgia), pel cas que l' investiga per la seva suposada implicació en una xarxa criminal que buscava revertir els resultats de les eleccions del 2020.

Els registres de les autoritats penitenciàries mostren que l'expresident ha estat arrestat i fitxat a la presó del comtat de Fulton, després de prendre-li les empremtes dactilars i fer-li les fotografies policials, per minuts després quedar en llibertat sota fiança.

Les oficines del xèrif del comtat de Fulton ha publicat una de les fotografies policials de l'expresident, en què apareix mirant a càmera amb la cara seriosa. Aquesta ha estat la seva primera imatge policial encara que és la quarta acusació a què s'enfronta aquest 2023.

Trump ja està de tornada a l'Aeroport Internacional Hartsfield-Jackson d'Atlanta, on va aterrar minuts abans mostrant un polze cap amunt als mitjans de comunicació, mentre baixava del seu avió privat per pujar a un automòbil que l'ha traslladat a la presó. A la tornada, des de l'aeroport, s'ha dirigit als periodistes per reiterar la seva innocència. "No vaig fer res de dolent. Tenim tot el dret a impugnar una elecció que considerem deshonesta", va assegurar.

"Aquest és un cas, però hi ha tres casos més. Això és una interferència electoral", ha manifestat en referir-se a altres casos penals pendents en contra, considerant que es tracta d'"una paròdia de la justícia".

L'exmandatari, que va acceptar una fiança de 200.000 dòlars, ha formalitzat el procés davant de la presó igual que els altres 18 coacusats per la trama, que s'han anat lliurant progressivament abans d'aquest divendres, quan expira el termini donat per la Fiscalia.

En un dels seus últims missatges a la xarxa social Truth Social, Trump ha afirmat que serà arrestat per una "fiscal de districte d'esquerra radical", referint-se a Fani Willis, que lidera el cas, alhora que ha defensat, com ha fet altres vegades, que les eleccions van ser manipulades.

L'expresident ja va ser imputat al març en el marc de la investigació en contra pel presumpte pagament d'un suborn a l'actriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com a Stormy Daniels, i també s'enfronta a 39 càrrecs pel cas dels documents classificats trobats a la seva mansió de Mar-a-Lago, a Florida