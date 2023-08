El president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa, ha anunciat aquest dijous als sis nous membres que passaran a formar part dels BRICS el proper any: Iran, Aràbia Saudita, Unió dels Emirats Àrabs, Argentina, Egipte i Etiòpia, destacant el ple consens que ha existit en aquesta primera fase de l'ampliació del grup.

El president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa



"Els BRICS és un grup de nacions diverses. És una associació igualitària de països que tenen punts de vista diferents, però una visió compartida d'un món millor", ha assenyalat el president sud-africà durant la quinzena cimera que s'ha celebrat aquests dies a Johannesburg i que acaba aquest dijous.



Així mateix, Ramaphosa ha destacat que valoren l'interès que han mostrat altres països d'entrar als BRICS i per això han encarregat als ministres d'Afers Estrangers que desenvolupin una llista de possibles nous membres de cara a la propera cimera, per a la qual Rússia es ha ofert com a amfitrió.



Ramaphosa ha assenyalat que des de l'1 de gener del 2024 aquests sis nous països es convertiran en membres de ple dret d'aquest grup l'origen del qual es remunta a l'any 2006, quan Brasil, Rússia, Índia i Xina es van reunir per primera vegada amb vista a treure endavant aquesta iniciativa, a la qual es va unir Sud-àfrica el 2011.



Al seu torn, el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha destacat que la rellevància dels BRICS ha quedat palesa amb aquesta nova ampliació i l'interès de molts altres de formar part del grup, malgrat els que, recorda, van al·legar que no aconseguirien forjar una visió comuna a causa de les diferències.



"La nostra diversitat enforteix la lluita per un nou ordre, que inclogui la pluralitat econòmica, geogràfica i política del segle XXI", ha subratllat Lula, que ha dedicat un "missatge especial" al seu "estimat" president de l'Argentina, Alberto Fernández, " gran amic del Brasil i del món en desenvolupament".



"La presència en aquesta trobada dels BRICS de desenes de líders d'altres països del sud global mostra que el món és més complex que la mentalitat de la Guerra Freda que alguns volen reinstaurar. En comptes de sumar-se a la lògica de la competició, que imposa alineaments automàtica i fomenta la desconfiança, hem d'enfortir la nostra col·laboració", ha defensat el president brasiler.



REACCIONS



Per al president xinès, Xi Jinping , aquesta expansió suposa un nou i renovat impuls als mecanismes de cooperació del grup a la recerca de la pau i el desenvolupament mundials. "El futur serà brillant per als països BRICS", ha dit.



El primer ministre etíop, Abiy Ahmed Ali , ha estat dels primers a reaccionar i ha celebrat que es tracta d'"un gran moment" per al seu país. "Etiòpia està disposada a cooperar amb tots per un ordre mundial inclusiu i pròsper", ha subratllat a través d'un missatge al compte de la xarxa social X, abans Twitter.



Per la seva banda, el president dels Emirats Àrabs Units, Mohammad bin Zayed al-Nahyan , ha agraït d'incloure'ls en aquest "important grup" i esperen que a través seu es puguin segellar compromisos de cooperació "per a la prosperitat, la dignitat i el benefici" de totes les nacions i persones del món”.



El vicepresident per a Assumptes Polítics de la Presidència iraniana, Mohammad Jamshidi , ha qualificat l'entrada del país als BRICS com un "esdeveniment històric" i un "èxit estratègic" per a la política exterior de Teheran, mentre que el ministre d'Exteriors d'Aràbia Saudita , Faisal bin Farhan, confia que aquesta unió serveixi per "crear noves oportunitats econòmiques i de desenvolupament".



Per al president de l'Argentina, Alberto Fernández, "s'obre un nou escenari" per al país, ja que passaran a ser protagonistes "d'una destinació comuna en un bloc que representa més del 40% de la població mundial".



"És una política d'Estat buscar la integració amb diferents instàncies a nivell regional i mundial", ha dit Fernández, que ha destacat que la qüestió de Malvines té en aquest fòrum països que defensen una solució pacífica i negociada, igual que les Nacions Unides , i que són diverses les províncies argentines que tenen com a principals destinacions de les seves importacions a Xina, Índia, o Brasil.



L'ampliació del grup ha estat punt cabdal a l'agenda d'aquesta quinzena cimera dels BRICS, marcada per la guerra d'Ucraïna i l'absència del president rus, Vladimir Putin, on també s'ha abordat la proposta de fomentar el comerç en divises locals per desfer-se de la dependència del dòlar.