Foto de la fitxa policial de Donald Trump @ep

La foto feta a l'expresident dels Estats Units Donald Trump després de lliurar-se davant les autoritats de Geòrgia s'ha convertit en un motiu d'orgull per al magnat, que no ha dubtat a difondre-la a les xarxes socials i fins i tot a utilitzar-la per recaptar diners a la campanya per el procés de primàries republicanes.



Trump gestiona totes les seves donacions a través de Save America Joint Fundraising Committee, una organització que aquest divendres inclou a la portada de la seva pàgina web una imatge de la fitxa policial de l'exmandatari, acusat d'intentar revertir els resultats de les eleccions del 2020.



"Mai renunciarem a la nostra missió de salvar els Estats Units" , proclama Trump al missatge, on torna a parlar d'"ingerència electoral" i emplaça els ciutadans a fer donacions per expulsar Joe Biden de la Casa Blanca i girar full a "un capítol fosc" a la història del país nord-americà.



El comitè ha afegit al seu apartat de productes nou marxandatge amb la imatge de la fitxa policial i que inclou un adhesiu per al cotxe per 12 dòlars, tasses per 25 o samarretes per 34 dòlars. En tots aquests productes apareix imprès el lema 'Never Surrender' ('mai ens rendirem', en espanyol).



Trump ha seguit en aquest cas, la seva quarta imputació penal, la mateixa estratègia mantinguda en tots els anteriors i que passa per denunciar una caça de bruixes contra ell per intentar apartar-lo del poder. Tot i el setge judicial, es manté com el candidat favorit a les primàries republicanes, a una àmplia distància dels seus rivals.