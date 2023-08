Homenatge a Moscou a Yevgeni Prigozhin i altres alts comandaments del Grup Wagner morts en un accident aeri. Foto: Europa Press

El president de Rússia, Vladímir Putin, no anirà al funeral en record del fundador del Grup Wagner, Ievgeni Prigozhin, mort la setmana passada després que l'avió en què viatjava s'estavellés per causes desconegudes quan volava de Moscou a Sant Petersburg.

"La presència del president no està prevista", ha tancat aquest dimarts 29 d'agost el principal portaveu, Dimitri Peskov, que no ha donat detalls sobre la celebració del sepeli a l'espera de les decisions que pugui adoptar el seu entorn, informa l'agència de notícies Interfax.

A diverses ciutats de la regió de Moscou s'han donat, aquests últims dies, homenatges espontanis a la figura de Prigozhin, que ha comandat durant anys una xarxa de mercenaris implicada en diversos escenaris de conflicte, inclòs el d'Ucraïna.

La mort sobtada de l'oligarca ha generat una onada d'especulacions aquests últims dies, si bé el Kremlin ha assegurat que no ha tingut res a veure amb el sinistre. Putin ha expressat els seus condols públicament, recordant no obstant els "errors" comesos pel seu antic aliat, en una al·lusió vetllada a la rebel·lió que va llançar al juny el líder de Wagner.