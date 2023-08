Un tribunal d' Aràbia Saudita ha condemnat a mort un professor jubilat per comentaris crítics realitzats a través de la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, i YouTube, segons ha denunciat aquest dimarts l'organització no governamental Human Rights Watch (HRW), que ha reclamat a les autoritats que revoquin el veredicte.



El Príncep Hereu Saudita Mohammed bin Salman parla durant la cimera del Consell de Cooperació del Golf (CCG)-Àsia Central. Foto: -/Agència de Premsa Saudita/dpa

La sentència va ser dictada el 10 de juliol pel Tribunal Penal Especialitzat, encarregat dels assumptes relacionats amb la lluita contra el terrorisme, contra Muhammad al Ghamdi, de 54 anys, arran dels seus 'tuits', 'retuits' i publicacions a YouTube .



"La repressió a Aràbia Saudita ha arribat a una aterridora nova fase en què un tribunal pot dictar la pena de mort per uns tuits pacífics" , ha alertat Joey Shea, investigador d'HRW per a Aràbia Saudita.



"Les autoritats saudites han incrementat la campanya contra totes les crítiques a uns nivells aclaparadors i han de rebutjar aquesta farsa judicial", ha afegit.



Al Ghamdi va ser detingut l'11 de juny de 2022 davant del seu habitatge a la ciutat de La Meca, i després va ser traslladat a la presó d'Al-Dhahban, a Iedà, on va romandre en aïllament durant quatre mesos, període en què la seva família no va poder contactar-hi i no va tenir accés a un advocat.



Les autoritats saudites el van traslladar posteriorment a la presó d'Al-Hair, a la capital, Riad, on va ser interrogat sobre les seves publicacions en xarxes socials i opinions polítiques. L'home va estar prop d'un any sense representació legal i, quan la va obtenir, va tenir permís per parlar amb el seu advocat poc abans de les sessions.



Els documents revisats per l'ONG revelen que l'home va ser sentenciat en línia amb l'article 30 de la Llei Antiterrorista per "descriure el rei o el príncep hereu d'una manera que soscava la religió o la justícia", l'article 34 per "suport a una "ideologia terrorista", l'article 43 per "comunicació amb una entitat terrorista"; i l'article 44 per publicar notícies falses "amb la intenció d'executar un crim terrorista".



D'aquesta manera, citen el contingut de dos comptes a X que pertanyen a Al Ghamdi --que sumen deu seguidors i tenen menys de mil missatges en total, la majoria 'retuits' de missatges de persones crítiques amb les autoritats d'Aràbia Saudita- -.



El germà del condemnat, Said bin Naser al-Ghamdi, és un conegut erudit islàmic i crític amb el Govern que resideix a l'exili al Regne Unit. Les autoritats saudites han incrementat els últims anys les accions contra familiars de dissidents i opositors a l'estranger per intentar coaccionar-los a tornar al país, segons HRW.



Fonts citades per HRW han revelat que el condemnat pateix problemes de salut mental i han denunciat que les autoritats s'han negat a donar-li part de la medicació que necessita. En aquesta línia, han alertat que la salut física i psicològica s'ha deteriorat des del seu arrest.



"Les autoritats saudites estan recorrent ara a les crítiques 'on line' no només amb judicis injustos, sinó amb l'amenaça de la pena capital", ha lamentat Shea, que ha indicat que "és difícil considerar significatives les promeses de la cúpula saudita sobre convertir-se en una societat que respecti més els drets quan un simple tuit crític pot derivar en una sentència a mort”.



Els tribunals saudites han condemnat durant l'últim any diverses persones per les seves opinions crítiques en xarxes socials, inclòs un cas a l'agost del 2022, que l'estudiant de doctorat Salma al-Xehab va veure incrementada de sis a 34 anys la seva condemna a presó per les seves activitats. a X.



La pena va ser reduïda a 27 anys després del procés d'apel·lació. Aquest mateix mes, un tribunal saudita va condemnar Nura bin Said al-Qahtani a 45 anys de presó per "utilitzar Internet per danyar la fàbrica social".



D'altra banda, les autoritats van executar el 12 de març de 2022 81 homes condemnats a mort, en la major execució en massa en els darrers anys. Activistes van revelar que 41 dels ajusticiats eren membres de la minoria xiïta, que denuncia des de fa anys discriminació sistemàtica per part del Govern.