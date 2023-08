Gairebé 4.000 persones són hospitalitzades cada any per tenir objectes estranys a l' anus als Estats Units, segons un nou estudi publicat el mes passat a The American Journal of Emergency Medicine, i molts dels objectes embussats són joguines sexuals.

Vibradors - UNSPLASH

Investigadors de la Universitat de Rochester a Nova York van quedar perplexos per la “poca informació epidemiològica sobre aquesta afecció”, per la qual cosa van decidir analitzar els informes d'emergència del 2012 al 2021.

L'estudi, que es diu que és la primera “dada representativa a nivell nacional” sobre cossos estranys rectals als EUA” , va trobar 38.948 visites al departament en aquest període entre persones més grans de 15 anys.

Els investigadors van buscar lesions que afectessin la regió púbica o part inferior del tronc, acompanyades d'un diagnòstic adjunt de cos estrany, punció o laceració.

D'aquests casos notificats, l'edat mitjana del pacient que va anar a urgències va ser de 43 anys.

Gairebé el 78% dels pacients eren homes i el 40% dels pacients van requerir hospitalització.

Més de la meitat dels cossos estranys eren objectes sexuals, que podrien ser articles com vibradors o altres joguines.

Les pilotes i bales, així com els medicaments, es van associar amb una taxa d'hospitalització menor.

Els investigadors també van trobar un augment en les visites a l'hospital per elements estranys rectals durant el període que van estudiar, passant d'1,2 per 100.000 persones el 2012 a 1,9 el 2021. “Aquestes dades quantifiquen una presentació clínica freqüent que n'ha rebut poca atenció de la investigació", van escriure els autors de l'estudi.

A l'abril, el Visual Journal of Emergency Surgery va informar que un home va haver de ser portat d'urgència a una cirurgia d'emergència després que se li embussés una llauna de desodorant al darrere.

I l'any passat, un ancià francès va deixar els metges commocionats quan va arribar amb un projectil d'artilleria de la Primera Guerra Mundial allotjat al recte, cosa que va provocar que l'hospital fos parcialment evacuat per por a una bomba.