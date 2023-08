Marcelo Rebel de Sousa @ep

El Tribunal Constitucional de Portugal ha donat llum verda a la llei que despenalitza el consum de drogues sintètiques, malgrat els dubtes plantejats pel president lusità, Marcelo Rebelo de Sousa , que havia posat en dubte tant el fons com la forma d'aquest projecte.



Rebel de Sousa no va promulgar aquesta llei en espera que el Constitucional es pronunciés, al·legant que no s'havia consultat les autoritats de Madeira i de les illes Açores abans d'adoptar una reforma que parteix de sengles projectes promoguts des del Partit Socialista (PS ) i des de l'opositor Partit Social Demòcrata (PSD).



El cap d'Estat afirma que els "nous tipus de drogues" tenen una incidència especial en aquestes dues regions i apunta que les autoritats locals seran clau per aplicar la reforma, però el tribunal ha entès, per unanimitat, que no es tracta d'un tema sobre el que s'hagin de pronunciar les administracions regionals de manera prèvia, segons l'agència de notícies Lusa.



La reforma sobre drogues equipara les noves substàncies a les clàssiques, de manera que la possessió destinada al consum deixi de ser considerada delicte, sense cap criteri relatiu al nombre de dosis.