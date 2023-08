Una comunitat indígena del centre del Canadà ha anunciat la troballa d'almenys 93 tombes no identificades de nens als voltants del lloc on va estar emplaçat un internat, en un nou capítol de les investigacions empreses per aclarir el que va passar durant dècades en aquests controvertits centres.



Jenny Wolverine @ep

L'última troballa correspondria a l'antic internat de Beauval, a la província de Saskatchewan. Tot i que inicialment la Primera Nació d'English River havia detectat 83 possibles tombes, ha elevat la dada a 93, 14 corresponents a nadons.



"No és una xifra final. Em trenca el cor saber que probablement siguin més" , ha lamentat la cap del grup, Jenny Wolverine, en declaracions als mitjans recollides per la cadena CBC. Wolverine ha titllat d'"horrible" el que es va poder viure en aquests centres i ha incidit que les acusacions abocades sobre el funcionament dels internats "estan basades en fets", com ho demostraria la troballa de més d'un miler de tombes a tot Canadà durant aquests darrers anys.



L'internat de Beauval va funcionar entre el 1897 i el 1983, però segons Wolverine encara s'és palpable "la pèrdua d'idioma i cultura" que va suposar per a la comunitat aborigen. Aquest tipus d'escoles es van crear als segles XIX i XX per assimilar forçosament els joves indis i estaven finançades per l'Estat i gestionades per organitzacions religioses.



Les sospites sobre el seu funcionament han derivat en exàmens a fons sobre els terrenys, amb tecnologia de georradar i indagacions de tipus arqueològic. En el cas de Beauval, ja hi havia unes tombes marcades, cosa que ha permès detectar altres fosses no identificades amb característiques similars.