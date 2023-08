La fiscalia estatal de Berlín ha anunciat que abandona la investigació sobre el líder de Rammstein, Till Lindemann, acusat de múltiples delictes d'agressió sexual, perquè no han trobat cap evidència per seguir el cas, segons informa 'The Washington Post'.

Arxiu - El cantant alemany del grup Rammstein, Till Lindemann. - Malt Krudewig/Dpa - Arxiu

"L'avaluació de les proves disponibles -sobretot els informes de premsa que fan referència a denunciants anònims, així com l'interrogatori addicional de testimonis - no ha donat cap indici que l'acusat hagi dut a terme actes sexuals amb dones contra la seva voluntat, ni hagi administrat substàncies incapacitants", va assenyalar la fiscalia en un comunicat, d?acord amb el mitjà esmentat.

El mes de juny passat, la fiscalia de Berlín obria una investigació contra Till Lindemann, després de diverses acusacions de dones que afirmaven que el músic organitzava càstings per a festes post-concert on es produïen abusos sexuals.

En aquesta festa, segons la descripció de testimonis, es van fer actes sexuals i també es descriuen casos de violència i abús. Algunes assenyalen que se'ls va oferir alcohol i drogues sense preguntar per la seva edat.

"La ràpida finalització del procés de recerca per part de la fiscalia de Berlín demostra que no hi ha prou proves que el nostre client hagi comès presumptament delictes sexuals", han comentat els representants legals de Lindemann.

Els fiscals han assegurat que les agències policials encara no han rebut testimonis de cap presumpta víctima de Lindemann. A més, els investigadors tampoc han trobat evidència que el sospitós hagués comès agressió sexual facilitada per drogues o que hagués utilitzat un desequilibri de poder per explotar sexualment un menor.