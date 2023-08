Vista de la planta regasificadora de Cartagena / @EP

Les compres de la Unió Europea de gas natural liquat (GNL) procedent de Rússia han augmentat més d'un 40% entre el gener i el juliol respecte del mateix període del 2021, abans de la invasió d'Ucraïna, segons un informe de l'organització no governamental Global Witness, amb dades de Kpler.

S'estima que els països de la UE han gastat gairebé 5.300 milions d'euros comprant més de la meitat de tot el GNL de Rússia durant els primers set mesos del 2023, sent Espanya i Bèlgica el segon i tercer comprador més gran a nivell mundial, només per darrere de la Xina.

Durant els primers set mesos del 2023, Espanya va aconseguir el 18% de les vendes totals de Rússia, mentre que Bèlgica va aconseguir el 17%. Per la seva banda, la Xina va comprar el 20%. Durant el mateix període del 2021, Espanya va ocupar el cinquè lloc i Bèlgica el setè.

Fonts de la presidència espanyola del Consell han assenyalat a Europa Press que la UE "ha d'actuar unida com fins ara i evitar la substitució d'antigues dependències per altres igualment perilloses", i han apuntat que "una limitació a la importació de GNL procedent de Rússia només és possible prèvia decisió europea”.

Fins que això passi, han afegit les mateixes fonts, s'ha demanat als operadors que no renovin els contractes de compra de GNL amb Rússia, mentre que els grans operadors tradicionals han respost que no han incrementat ni renovat els seus acords.

Per tant, aquestes fonts consideren que, si això és així, el més probable és que el que estigui succeint és que hi hagi hagut altres traders que hagin trobat convenient emmagatzemar a la UE, fonamentalment a Bèlgica i Espanya, per les característiques propícies de les seves infraestructures regasificadores i de descàrrega de ports.

Entre gener i juliol del 2023, els països de la UE van comprar 22 milions de metres cúbics de GNL, en comparació dels 15 milions de metres cúbics durant el mateix període del 2021, un augment del 40%, fet que suposa un augment molt més pronunciat que la mitjana mundial d'increment de les importacions de GNL rus, que puja al 6%.

"Els països de la UE ara compren la major part del subministrament de Rússia, apuntalant una de les fonts d'ingressos més importants del Kremlin", sosté l'ONG, que calcula que, entre el gener i el juliol, la UE va comprar el 52% de les exportacions de Rússia, davant el 49% el 2022 i el 39% el 2021.

Utilitzant els preus russos del GNL estimats pel Centre de Recerca sobre Energia i Aire Net en funció dels valors comercials al comptat i mensuals, Global Witness projecta que les compres de la UE el 2023 tindran un valor de 5.290 milions d'euros.

"Comprar gas rus té el mateix impacte que comprar petroli rus. Tots dos financen la guerra a Ucraïna i cada euro significa més vessament de sang. Mentre els països europeus condemnen la guerra, estan posant diners a les butxaques de Putin. Aquests països haurien d'alinear els seus accions amb les seves paraules prohibint el comerç de GNL rus que està alimentant tant la guerra com la crisi climàtica", afirma Jonathan Noronha-Gant, activista sènior de combustibles fòssils a Global Witness.