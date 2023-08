Donald Trump

L'expresident nord-americà Donald Trump s'ha declarat no culpable dels càrrecs que se li imputen en el procés que examina el suposat complot per revertir els resultats de les eleccions del 2020 a Geòrgia.

"Entenc completament la naturalesa dels delictes imputats i el meu dret a comparèixer durant l'acusació. (...) Per la present renúncia lliure i voluntàriament al meu dret a estar present en la lectura de càrrecs", ha indicat en un escrit recollit per la cadena CNN.

Aquest procés ja va deixar la setmana passada una imatge inèdita, una fitxa policial d'un antic inquilí de la Casa Blanca. Trump ha utilitzat la seva foto per tornar a presentar-se com a víctima del sistema i carregar contra el suposat ús partidista del sistema judicial als Estats Units.

Divendres, un dia després d'anar a una presó de Geòrgia, la seva campanya va recaptar 4,18 milions de dòlars, una xifra diària inèdita fins ara. El magnat es manté com a favorit indiscutible a la carrera per aconseguir la candidatura del Partit Republicà per als comicis del 2024.