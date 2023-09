Aquest llançament es produeix poc després que el programa espacial indi aconseguís un exitós allunatge amb una sonda lunar, col·locant el país com el primer a arribar al pol sud del satèl·lit. EP

La sonda solar Aditya-L1 ha estat llançada sense incidents aquest dissabte des del Centre Espacial Satish Dhawan de l'Índia a les 11.50 hores (8.20 hores a l'Espanya peninsular), només uns dies després que el programa espacial indi fos notícia pel seu reeixit allunatge amb una sonda lunar, convertint el país en el primer a arribar al pol sud del satèl·lit.

L'"observatori solar" llançat aquest dissabte ja ha iniciat la seva òrbita el·líptica al voltant de la Terra, com a pas previ en un viatge de 125 dies i 1,5 milions de quilòmetres que el portarà al punt de Lagrange L1, un dels punts d'equilibri entre les forces gravitatòries entre el Sol i la Terra.

L'Agència Índia de Recerca Espacial ha destacat que un dels objectius principals de la missió és investigar la corona solar, l'acceleració del vent solar i la seva influència en el clima terrestre.

La sonda Aditya-L1 porta set instruments de mesura diferents: tres per estudiar la llum solar i quatre més per mesurar el plasma i els camps magnètics. El més important d'aquests instruments és el Coronògraf de Línia d'Emissió Visible, que enviarà al voltant de 1.440 imatges diàries per a l'estudi i l'anàlisi posterior a la Terra.