Míssil HIMARS @ep

L'Agència de Cooperació en matèria de Seguretat del Departament de Defensa dels Estats Units va informar l'11 d'abril d'aquest 2023 d'una possible venda militar estrangera al Govern del Marroc de sistemes de coets d'artilleria d'alta mobilitat (HIMARS) i equip relacionat per un cost estimat de 524,2 milions de dòlars. L'Agència de Cooperació per a la Seguretat de la Defensa va lliurar la certificació requerida notificant al Congrés d'aquesta possible venda”.

El problema d'aquests míssils HIMARS és que són de mig abast: poden recórrer una distància de 300 km i es preveu que en el futur puguin assolir els 499 km.

Notícia publicada al mitjà Alayam24 on es fan ressò de la "superioritat" del Marroc. Captura de pantalla de CatalunyaPress

Després de confirmar-se la venda, diversos mitjans espanyols van publicar informacions on assenyalaven que aquests míssils permetrien que el Marroc pogués assolir ciutats espanyoles com Sevilla, Cadis, Huelva, Còrdova, Jaén, Almeria, Granada , el sud de la província de Badajoz , part de Múrcia i les Illes Canàries , i aquesta informació va ser utilitzada pels mitjans del Marroc per presumir de la seva nova posició de poder sobre Espanya.

Tal com ha pogut confirmar CatalunyaPress consultant mitjans locals del Marroc, aquesta notícia va ser interpretada com un autoreconeixement del "temor" de l'Estat espanyol. El diari marroquí Achkayen va publicar un article fent referència a l'"aprensió" que hi ha a Espanya després de ser coneixedors que Rabat "pot atacar Sevilla o Granada des de Tànger amb míssils que arribin a una velocitat d'entre 70 i 300 quilòmetres" , destacant que "a l'artilleria espanyola no hi ha cap arma amb aquestes especificacions".

En el mateix sentit es va pronunciar el diari Mobachir : "Sembla que la notícia de l'adquisició per part del Marroc del sistema de defensa “HIMARS” no va passar desapercebuda per als mitjans espanyols, atesa la solidesa de l'acord així com les seves repercussions en l'equilibri de poder a la regió", assenyala el mitjà digital, presumint de la nova posició de poder del Marroc.

Al diari Banassa van deixar de banda els possibles atacs a la península per centrar-se a les dues ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, assenyalant que " no podem oblidar que les insinuacions marroquines sobre les ciutats de Ceuta i Melilla són constants". De la mateixa manera, assenyalen que el Govern marroquí no reconeix la independència d'aquestes ciutats: “ L'octubre del 2022, el Marroc va confirmar, en una carta adreçada a l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, que el Marroc no té fronteres terrestres amb Espanya i que Melilla continua sent un territori ocupat”.

Al mitjà digital Nabd van anar un pas més enllà, assenyalant que Espanya està "aterroritzada"; a Rue20 van parlar de "terror" a Espanya pel rearmament del Marroc, fent referència a un reportatge de Cuatro; ia Alayam24 van afirmar que "la superioritat militar del Marroc a la regió del nord d'Àfrica i la Mediterrània genera preocupació a Espanya", donant per fet que l'exèrcit marroquí podria aixafar l'espanyol.