Tornat davant de la costa de Grècia @ep

Almenys set persones han mort i diverses segueixen desaparegudes a Grècia , Turquia i Bulgària a causa de les pluges torrencials i inundacions que s'estan produint al sud d'Europa.

Les inundacions s'han cobrat almenys dues vides a Grècia continental, dues al nord-oest de Turquia i han deixat almenys tres morts a la costa búlgara del Mar Negre.

I és possible que el calvari no s'hagi acabat, ja que Grècia es prepara per rebre més pluges torrencials aquest dimecres.

El Govern grec ha emès una advertència de nivell 2 de 3 per tempestes severes per dimecres en algunes parts de Grècia, que poden provocar pluges torrencials i tornades.

Es tracta d'un dels diluvis més importants de la història recent de Grècia, i ha deixat imatges impactants, com aquest tornado que es va formar al mar, davant de la costa de Limniones:

També s'ha vist cotxes sent arrossegats cap al mar per les fortes inundacions al municipi de Tesalia:

La tempesta, que els serveis meteorològics nacionals del sud-est d'Europa han anomenat oficialment Daniel , va assotar dimarts Grècia amb pluges equivalents a la quantitat d'aigua que pot caure durant diversos mesos, inundant habitatges, negocis i carreteres.

Dimarts, la ciutat portuària costanera de Volos , ubicada a uns 330 quilòmetres al nord d'Atenes, va rebre al voltant de 10 vegades les seves precipitacions mensuals, aproximadament 375 mm en menys de 14 hores, segons la Base de Dades Europea de Clima Sever.