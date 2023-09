Els habitants del petit poble kenià de Marigat , situat al sud del llac Baringo, estan totalment terroritzats per la presència constant de cocodrils i hipopòtams que ataquen els vilatans, segons ha publicat la BBC en un reportatge.

Mapa de la zona

La convivència entre els habitants d'aquest poble i les espècies salvatges endèmiques de la zona s'ha complicat els darrers anys per la crisi climàtica. El llac Baringo és un dels més importants al país i clau per a la vida al poble de Marigat, els habitants del qual mengen i beuen de les seves aigües. S

No obstant això, les pluges fortes pluges a causa de la crisi climàtica han provocat que la mida del llac es dupliqui en l'última dècada, augmentant la presència de depredadors . Així ho expliquen els residents del poble, que asseguren que, a mesura que el llac creix, les aigües han esdevingut un lloc "infestat de depredadors".

Les dues espècies que causen més problemes als habitants de Marigat són els hipopòtams, que es banyen a prop de les costes i fins i tot s'acosten a les cases de la gent; i els cocodrils del Nil, que sigil·losament aguaiten pescadors i qualsevol persona que s'acosti al llac. Segons els vilatans, diversos nens han desaparegut després de ser atrapats per aquests animals i ser arrossegats al riu. Mai més se n'ha sabut.

Joseph Atuma havia pescat al llac Baringo a Kenya des que tenia 12 anys i, malgrat una o dues trobades amb hipopòtams i cocodrils, cap l'havien atacat fins a una tarda de setembre de 2018, quan un hipopòtam va travessar la seva canoa, ho va agafar de la cama esquerra. i li va arrencar part.

Hipopòtam - UNSPLASH

"Estava amagat entre els arbustos, molt a prop de la riba, un lloc on no esperava que hi hagués un hipopòtam. I em va prendre per sorpresa" , explica l'home de 42 anys. "Em va clavar les dents a la canoa de fusta ia la cama. Em va quedar molt poca carn a l'os, entre el genoll i el peu", afegeix.

Atuma explica que acaba de reprendre la pesca al llac, cinc anys després de l'atac de l'hipopòtam. "Aquest és el meu pa de cada dia. He provat algunes feines ocasionals aquí i allà, però no puc mantenir la meva família", afirma aquest pare de quatre fills.

Recorda com ha canviat el paisatge al voltant del llac els darrers anys. Ara atraca el vaixell on una vegada va estar l'Església del poble . Ha desaparegut sota l'aigua, com algunes cases, escoles, hospitals i fins i tot les oficines del Departament de Pesca de Kenya.

DENÚNCIA CONTRA EL GOVERN

Actuant en nom de la comunitat, 66 residents de Marigat han presentat una demanda contra el govern de Kenya, acusant-lo de no respondre a la crisi climàtica.

En el discurs d'obertura a la cimera sobre el clima, el president de Kenya, William Ruto, va dir que el continent necessitaria bilions de dòlars en "oportunitats d'inversió verda" per mitigar els efectes del canvi climàtic.

"Hem de veure en el creixement verd no només un imperatiu climàtic, sinó també una font d'oportunitats econòmiques multimilionàries que Àfrica i el món estan preparats per capitalitzar", va dir Ruto als delegats.

Segons les Nacions Unides, l'Àfrica només representa entre el 2 i el 3% de les emissions de carboni del món, però ha estat el continent més afectat per l'escalfament global.