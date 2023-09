March 10, 2023, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil: (INT) Heavy Rainfall with flood hits Sao Paulo @ep

El pas d'un cicló extratropical per l'estat brasiler de Rio Grande del Sur , a la zona meridional del gegant sud-americà, ha deixat fins ara 31 morts, després que aquest dimecres el Govern estatal hagi confirmat una desena de víctimes mortals.



Vuit de les últimes víctimes corresponen a localitat de Roca Sales, si bé el municipi de Muçum és el que acumula més morts, amb almenys 15, segons un recompte provisional que les autoritats temen que segueixi augmentant, en la mesura que nombroses zones segueixen negades.



El governador, Eduardo Leite, ha reclamat al Govern central l'enviament de més aeronaus militars per respondre a una emergència que ha afectat més de 60 localitats. El fenomen es va originar a partir d?un sistema de baixes pressions que va provocar fortes precipitacions ja dilluns.



Leite ha parlat per telèfon amb el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que s'ha ofert a col·laborar per "afrontar aquesta crisi", com ha explicat en un missatge a xarxes socials el mateix mandatari, que ha anunciat el desplaçament a la zona de diversos membres del seu gabinet.



L'agència nacional de meteorologia pronostica que continuarà plovent a Rio Grande del Sur les pròximes hores, en principi fins dimecres. El sistema avançarà des del sud a zones més al centre on es poden acumular fins a 100 litres de pluja per metre quadrat.



Al juny, Rio Grande del Sur ja va patir el flagell d'un altre cicló que va deixar 16 morts. "No ha estat un any fàcil", ha reconegut el governador, que també ha volgut lloar la fortalesa de la població i ha fet una crida a "estar units per superar aquesta adversitat".