Les autoritats brasileres han informat que ha augmentat a 36 el balanç de víctimes mortals pel pas d'un cicló extratropical a l'estat de Rio Grande do Sul, que ha anunciat que declararà l'estat de calamitat pública.

La majoria de les víctimes s'han registrat al municipi de Muçum amb 14 morts, al que segueixen Roca Sales amb nou, Lajeado amb tres, Estrela, Ibirairas i Cruzeiro del Sud amb dos cadascun, i Mato Castelhano, Passo Fundo, Encantat i Santa Tereza amb un cadascun, segons ha publicat l'agència de notícies Agència Brasil.

Segons les últimes dades proporcionades per les autoritats, les tempestes han afectat més de 56.000 persones, deixant unes 2.300 sense llar i 3.500 més desplaçades. A més, 1.777 persones han estat rescatades, mentre que els equips de rescat continuen buscant nou persones.

Almenys 79 municipis s'han vist afectats, tot i que només Santa Tereza i Nova Roma del Sud han declarat l'estat d'emergència, que serveix com a pas previ per sol·licitar ajuda humanitària i financera per ajudar les víctimes d'un fenomen originat a partir d'un sistema de baixes pressions que va provocar fortes precipitacions ja dilluns passat 4.

Tant el ministre d'Integració i Desenvolupament Regional, Waldez Góes, com el ministre de la Secretaria de Comunicació Social del Brasil, Paulo Pimenta, han assegurat durant una visita a Rio Grande del Sur que no hi haurà escassetat de recursos per assistir les víctimes.

Al juny, Rio Grande del Sur ja va patir el flagell d'un altre cicló que va deixar 16 morts. "No ha estat un any fàcil", ha reconegut el governador, Eduardo Leite, que també ha volgut lloar la fortalesa de la població i ha fet una crida a "estar units per superar aquesta adversitat".