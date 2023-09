Kim Jong Un, en una compareixença. Foto: DPA

Corea del Nord va presentar un nou submarí nuclear d'atac anomenat Hero Kim Kun Ok en una cerimònia presidida pel seu líder, Kim Jong Un.

Segons un comunicat de l'agència de notícies nord-coreana KCNA, es destaca que "una nova i poderosa força ha sorgit per demostrar a tot el món el ràpid desenvolupament de la força naval". Es reconeix el treball dels heroics obrers, científics i tècnics de la indústria de municions per construir aquest submarí tàctic d'atac nuclear.

En el seu discurs, Kim Jong Un va afirmar que aquest submarí tindrà una "missió de combat ofensiu essencial" i que representa la primera unitat que portarà el país a convertir-se en "una potència marítima avançada".

"No hi ha lloc per retrocedir a l'impuls a l'expansió de la indústria de construcció naval, ja que és la tasca de màxima prioritat que cal complir sense falta", ha declarat el líder de Corea del Nord.

En aquest sentit, ha insistit que és essencial dotar totes les unitats de l'Armada del país amb armes nuclears.

Aquest anunci de les autoritats nord-coreanes suposa un pas més a l'escalada de tensions tant a nivell retòric com militar a la península de Corea tant per les proves balístiques nord-coreanes com pels exercicis militars conjunts entre Corea del Sud i els Estats Units.