Tot i que no s'han reportat danys significatius a la regió andalusa, els ciutadans es mantenen en alerta davant la possibilitat de rèpliques i moviments addicionals. EP

El devastador terratrèmol de magnitud 7 al Marroc, amb epicentre a la província d'Al-Haouz, ha deixat almenys més de 1.037 morts i 1.204 ferits. El tremolor, ocorregut durant la nit, ha causat danys significatius a diverses localitats marroquines i ha generat una mobilització massiva de forces de seguretat i protecció civil per avaluar els danys i brindar assistència a les àrees afectades.

Tot i que inicialment es va parlar d'uns 300 morts, la xifra es va actualitzar pel Ministeri de l'Interior marroquí. Aquest sisme ha estat un dels més potents registrats a la regió i ha deixat nombroses comunitats en estat de commoció i devastació.

ANDALUSIA

Andalusia, al sud d'Espanya, es troba en alerta després d'una sèrie de moviments sísmics que es van sentir a diversos municipis andalusos. Aquestes tremolors s'atribueixen al terratrèmol al Marroc i han generat preocupació i alarma entre la població local.

El telèfon d'Emergències 112 d'Andalusia va rebre un nombre significatiu de trucades de diverses localitats andaluses, incloent-hi Huelva, Sevilla, Jaén, Còrdova i Màlaga, en què s'informava de la sensació de tremolors. Fins ara, no s'han reportat danys personals ni materials a la regió, però l'experiència dels moviments tel·lúrics ha deixat els ciutadans inquiets.

L'Institut Geogràfic Nacional (IGN) va confirmar que el terratrèmol al Marroc es va produir a les 00.11 hores, amb una magnitud de 6,8 i a una profunditat de 10 quilòmetres. Tot i la distància geogràfica, els efectes del terratrèmol es van fer sentir a Andalusia, cosa que va generar una resposta immediata de les autoritats locals.

Si bé a Andalusia no s'han registrat danys significatius, el tremolor ha generat preocupació, ja que el Marroc és conegut per la seva activitat sísmica a causa de la ubicació en una zona de convergència entre les plaques tectòniques africana i euroasiàtica. El sistema d'alerta sísmica PAGER de l'USGS va emetre una alerta taronja per pèrdues econòmiques, cosa que indica la possibilitat de danys considerables.

El servei d'Emergències 112 Andalusia ha instat la població a mantenir la calma ia seguir les indicacions de les autoritats locals i els organismes de resposta a emergències. Durant un terratrèmol, s'aconsella a les persones romandre a la seva ubicació actual, buscar refugi en estructures sòlides i evitar l'ús d'ascensors.

MÉS DE 1.000 MORTS

Tot i que fins ara no s'han reportat danys importants a Andalusia, els ciutadans romanen en alerta davant la possibilitat de rèpliques o moviments addicionals.

Tot i així, el Marroc ja compta amb més de 1.037 morts i 1.204 ferits. Més de 300 de les víctimes estan greument ferides i estan sent traslladades a hospitals locals. L'epicentre del terratrèmol es va ubicar a la localitat d'Ighil, i nombrosos edificis es van esfondrar a causa del sisme, que va tenir un hipocentre a tan sols 8 quilòmetres de profunditat. Les autoritats marroquines i els serveis d'emergència estan mobilitzant recursos per ajudar els ferits i rescatar les persones atrapades sota la runa, mentre s'avalua la magnitud dels danys.