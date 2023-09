A més, podria tenir un paper important en la normalització de les relacions entre Israel i els estats del Golf.

En un important desenvolupament durant la cimera del G20 a Delhi, el president dels Estats Units, Joe Biden, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, han brindat el seu suport a un ambiciós pla destinat a crear un corredor econòmic que connectarà Europa amb l'Orient Mitjà i l'Índia mitjançant una infraestructura ferroviària i marítima. Aquest projecte s'entreveu com una fita en la cooperació econòmica global.

UN CORREDOR ECONÒMIC GLOBAL

El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, amb Von der Leyen, va anunciar l'emocionant projecte, que es perfila com "un far de cooperació, innovació i progrés compartit". Biden ho va qualificar com una "inversió transformadora", mentre que Von der Leyen ho va descriure com "molt més que una simple xarxa ferroviària o de cables". Aquest ambiciós pla busca connectar Índia, Aràbia Saudita, Unió dels Emirats Àrabs, Jordània, Israel i la Unió Europea mitjançant la implementació de ports marítims i rutes ferroviàries.

Impulsant el Comerç i la Cooperació

El corredor econòmic pretén agilitzar el comerç, reduir costos i fomentar la cooperació econòmica i la connectivitat digital a tota la regió. S'espera que aquest projecte, anomenat "Partnership for Global Infrastructure Investment" (Associació per a la Inversió Global en Infraestructura), incrementi el comerç entre l'Índia i Europa en un 40%. A més, podria tenir un paper crucial en la normalització de les relacions entre Israel i els estats del Golf, una iniciativa que ha estat recolzada per l'administració de Biden.

COMPETÈNCIA A LA RUTA DE LA SEDA

El corredor econòmic també busca contrarestar l'extensa infraestructura xinesa coneguda com a Projecte de la Ruta de la Seda, que actualment s'estén per Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina. Aquest projecte ha atorgat a la Xina una influència considerable sobre nacions amb economies en desenvolupament. Els líders no han detallat qui finançarà el projecte, però s'espera que un grup de treball presenti plans detallats els propers 60 dies, incloent-hi un cronograma per a la construcció de la infraestructura.

COMPROMÍS CLIMÀTIC

La cimera del G20 també va abordar la lluita contra el canvi climàtic, recolzant els esforços per triplicar la capacitat mundial d'energies renovables per al 2030. Tot i això, les discussions sobre la reducció de les energies fòssils no van formar part de l'agenda, cosa que va generar crítiques activistes climàtics i la comunitat internacional.

INCLUSIÓ A LA UNIÓ AFRICANA

Finalment, un dels èxits més significatius de la cimera va ser la inclusió de la Unió Africana al G20, cosa que permetrà al continent africà tenir una major representació i veu en aquesta plataforma global. Fins ara, Sud-àfrica era l'única nació africana representada al G20, però la inclusió de la Unió Africana representa un important avenç en la participació del continent en assumptes globals.