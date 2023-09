La nació nord-africana està de dol mentre es despleguen esforços de rescat i ajuda internacional. EP

El Marroc està sumit en el dol i la desolació després de l'impacte d'un terratrèmol de magnitud 6.8, el més poderós a la història registrada del país. Aquest cataclisme ha donat un saldo esgarrifós de més de 2.000 persones mortes i milers de ferits, molts d'ells en estat crític. Ciutats i llogarets sencers han estat arrasades per la fúria de la natura en aquesta tragèdia que ha commogut el món.

L'epicentre d'aquest devastador sisme es va localitzar a 72 quilòmetres al sud-oest de la icònica Marràqueix, causant estralls en àrees rurals i poblacions properes. Les províncies d'Al-Haouz i Taroudant van ser les més copejades, amb 1,293 i 452 víctimes mortals respectivament. Les històries de supervivents que han perdut les llars i els éssers estimats commouen profundament.

El govern del Marroc ha decretat un període de tres dies de dol nacional, durant el qual la bandera nacional onejarà a mig pal en senyal de respecte a les víctimes. A més, les forces armades marroquines han mobilitzat equips de rescat per proporcionar assistència crucial, incloent-hi aigua potable, aliments, tendes de campanya i mantes, a les àrees afectades per aquest desastre sense precedents.

La solidaritat internacional s'ha fet present en aquesta hora fosca, amb països com Israel, França, Espanya, Itàlia i els Estats Units oferint la seva ajuda i recursos per a les operacions de cerca, rescat i recuperació. Fins i tot Algèria, país amb què el Marroc mantenia relacions tenses, ha decidit obrir el seu espai aeri per permetre el pas de vols humanitaris i el transport de ferits.

Aquest terratrèmol també ha tingut un impacte en ciutats costaneres com Rabat, Casablanca, Agadir i Essaouira, on els seus habitants han viscut moments de pànic, sortint als carrers al mig de la nit per por que els seus habitatges col·lapsessin davant les rèpliques.

Aquest tràgic succés s'erigeix en el terratrèmol més mortífer que ha fuetejat el Marroc des del devastador episodi del 1960 a Agadir, que va deixar una estela de 15.000 víctimes i va reduir gran part de la ciutat a runes. La Creu Roja adverteix que la reconstrucció farà anys i requerirà un esforç continuat per ajudar les comunitats afectades a recobrar les seves vides i la seva esperança.

Mentre el Marroc es recupera d'aquest malson, a Espanya, 82.000 enginyers alcen la veu en protesta contra un intent del govern d'aprovar de manera urgent una normativa antisísmica que no compleix els estàndards europeus de seguretat en la construcció. Han advertit que, si s'implementessin, les conseqüències en cas d'un terratrèmol a Espanya serien catastròfiques, superant els danys patits per països veïns com França o Portugal, que compleixen els Eurocodis de seguretat. L'oposició al sector tècnic i acadèmic de l'enginyeria a Espanya ha estat àmplia, amb més de 250 associacions i 82.000 enginyers i tècnics exigint l'adopció d'estàndards europeus per garantir la seguretat d'edificis i d'infraestructures. Han lliurat un manifest al govern i al Congrés dels Diputats demanant la retirada immediata d'aquesta normativa.