La comunitat internacional es mobilitza amb solidaritat i ajuda humanitària en camí per donar suport a la nació afectada al seu moment de necessitat. EP

El Marroc es va despertar dissabte al matí en estat de xoc. Més de 2.000 persones van perdre la vida en un poderós terratrèmol que va sacsejar el regne divendres a dissabte a la nit, causant danys massius i sembrant el pànic a diverses ciutats del país. Nombrosos habitants van buscar refugi als carrers, passant la nit temorosos que els seus edificis s'esfondressin. Els equips de rescat ara s'estan organitzant a les àrees afectades, algunes de les quals són de difícil accés. 20 Minutes informa sobre aquesta catàstrofe, el saldo de la qual continua sent provisional.

MAGNITUD 7



El Centre Marroquí de Recerca Científica i Tècnica (CMRST) va mesurar la magnitud del terratrèmol en 7, especificant que l'epicentre del tremolor era a la província d'Al-Haouz, al sud-oest de la ciutat de Marràqueix, una destinació molt popular per a turistes estrangers . El sisme es va registrar divendres a les 23.11 hora local (22.11 GMT), segons l'Institut de Geofísica dels Estats Units (USGS). Aquest és el terratrèmol més poderós que ha colpejat el regne fins ara. Es van decretar tres dies de dol nacional dissabte. Les banderes als edificis oficials es van hissar a mig pal i es durà a terme una "oració per l'absent" diumenge a totes les mesquites del regne per l'ànima de les víctimes.

ALT COST HUMÀ



El terratrèmol ha causat 2.012 morts i 2.059 ferits, dels quals 1.404 estan en estat greu, segons l'últim informe provisional del Ministeri de l'Interior de dissabte a la nit. Més de la meitat de les morts s'han registrat a Al-Haouz (1,293) i Taroudant (452), més al sud, a dues zones rurals muntanyenques al cor de l'Alt Atles.

GRANS DANYS



Segons imatges difoses als mitjans locals ia les xarxes socials, el terratrèmol ha causat danys significatius a diverses ciutats. Molts habitatges s'han esfondrat i vehicles han estat aixafats per lliscaments de terra.

A Marràqueix, una part d'un minaret es va esfondrar a la famosa plaça Jemaa el-Fna. Els carrers del barri de la medina estaven plens de runa i antics edificis s'han esfondrat. Els murs històrics que daten del segle XII també s'han esfondrat parcialment. Els habitants van buscar refugi fora i van passar la nit a la famosa plaça Jamaa el Fna. El tremolor també es va sentir a Rabat, Casablanca, Agadir i Essaouira, sembrant el pànic entre la població. No obstant això, els danys més significatius i el nombre més gran de víctimes es troben a uns cinquanta quilòmetres més al sud, als pobles de muntanya de les províncies d'Al-Haouz i Taroudant, on els habitatges de terra o tova en llocs com Tafeghaghte i Moulay Brahim gairebé s'han destruït del tot.

OPERACIONS DE RESCAT DIFÍCILS



Al poble muntanyós de Moulay Brahim, a la província d'Al-Haouz, els equips de rescat estaven treballant dissabte al migdia a la recerca de supervivents entre les runes de les cases esfondrades. "La urgència és arribar a les zones de l'epicentre" per buscar víctimes entre la runa, ha explicat el coronel Philippe Besson, president dels Bombers d'Emergència Internacional, a France Info. L'epicentre es troba en "una zona rural muntanyosa. No obstant, les carreteres estan danyades i els ponts han estat destruïts, cosa que dificulta l'accés per als equips de rescat marroquins".

L'exèrcit marroquí, per part seva, ha desplegat "importants recursos humans i logístics, aeris i terrestres", així com equips de recerca, rescat i un hospital de campanya a la regió d'Al-Haouz, segons l'agència de notícies marroquina MAP. Aquest diumenge, els equips de rescat han accelerat la recerca de supervivents atrapats sota la runa dels pobles destruïts. Rescatistes, voluntaris i membres de les forces armades treballen per trobar supervivents i recuperar cossos d'entre la runa, especialment al poble de Tafeghaghte, que va ser gairebé destruït pel terratrèmol, l'epicentre del qual es troba a només uns cinquanta quilòmetres de distància, segons un equip de l?AFP. Són poques les estructures que encara romanen dempeus.

PAÍS REGULARMENT COPEJAT PER TERRATRÈMOLS



El Marroc és un dels països on no es pregunta si hi haurà terratrèmols, sinó quan passaran. El 29 de febrer de 1960, un terratrèmol de magnitud 5.7 va destruir Agadir, a la costa oest del país, i va causar prop de 15,000 morts, cosa que va representar un terç de la població de la ciutat. I el 24 de febrer de 2004, un terratrèmol de 6.4 graus a l'escala de Richter va sacsejar la província d'Al Hoceima, a 400 km al nord-est de Rabat, causant 628 morts.

El poderós terratrèmol que va sacsejar el Marroc divendres a dissabte a la nit es va produir en una zona que, no obstant, no és la més activa del país.

SOLIDARITAT GLOBAL



El president Macron va declarar que França estava "llista per ajudar a les primeres operacions de rescat". En una carta adreçada al rei del Marroc, Mohammed VI, el cap d'Estat va expressar la seva "profunda emoció" i la seva "gran tristesa" per la "terrible tragèdia". "Els meus pensaments van especialment a les famílies i éssers estimats de les víctimes desaparegudes, així com als ferits", va escriure Emmanuel Macron, oferint els seus "condols i els del poble francès". "França ja està a punt per mobilitzar els mitjans necessaris per respondre a possibles sol·licituds del Regne del Marroc i brindar assistència immediata en aquesta fase crítica d'urgència i, quan arribi el moment, el suport necessari per a la reconstrucció", també va declarar.

Occitània, la comunitat de Còrsega i la regió de Provença-Alpes-Costa Blava (Paca) també es van comprometre dissabte a proporcionar un milió d'euros en ajuda humanitària per als damnificats. Espanya també va oferir al Marroc "equips de rescat [...], així com ajuda per a la reconstrucció" i va enviar un equip de 56 rescatistes al Marroc després de rebre una sol·licitud oficial d'ajuda de Rabat. El Regne Unit també està "llest per ajudar" el Marroc "de totes les formes possibles". Israel "va donar instruccions a tots els òrgans i forces governamentals per proporcionar tota l'assistència necessària al poble marroquí, incloent-hi la preparació per enviar un equip d'ajuda a la regió". L'Iraq també va dir que estava "llest per proporcionar qualsevol forma d'assistència", mentre que el rei de Jordània, Abdul·là II, va ordenar al seu govern "brindar tota l'ajuda necessària".

Fins i tot Algèria, que va trencar relacions diplomàtiques amb el Marroc, va anunciar dissabte que obriria el seu espai aeri, tancat des del setembre del 2021, a vols que transportin ajuda humanitària i ferits del terratrèmol. Les autoritats algerianes també van dir que estan "totalment disposades a proporcionar ajuda humanitària i mobilitzar tots els mitjans materials i humans en solidaritat amb el poble marroquí germà". El president de l'ONG francesa Secouristes sans fronteres, Arnaud Fraisse, va afirmar diumenge al matí que el Marroc estava bloquejant equips de rescat. "Normalment, hauríem volgut agafar un avió que s'enlairés en un minut a Orly. Malauradament, encara no hem obtingut l'aprovació del govern marroquí; de fet, el govern marroquí està bloquejant completament tots els equips de rescat en aquest moment, excepte un, el de Qatar, que ha estat autoritzat, de fet, a aterrar al seu país", va dir a France Inter. Contactat per l'AFP a última hora del matí, Arnaud Fraisse ha confirmat que "encara no havia rebut autorització per intervenir-hi, però sembla que la situació està evolucionant ja que Tunísia també està autoritzada a intervenir", ha precisat. Nombrosos hotels a Marràqueix van obrir les portes de bat a bat després del terratrèmol que va sacsejar el país, incloent el luxós hotel de Cristiano Ronaldo.

PESTANA CR7

Dissabte a diumenge a la nit, el saldo del terratrèmol de 6.8 a l'escala de Richter, que va colpejar divendres a la nit i l'epicentre del qual es trobava al sud-oest de Marràqueix, va superar les 2.000 morts. Segons informa el diari espanyol Marca, molts establiments van servir de refugi per als supervivents a la ciutat marroquina, inclòs l'hotel de quatre estrelles propietat de l'estrella del futbol Cristiano Ronaldo.

L'hotel Pestana CR7, ubicat lleugerament a l'oest del centre de la ciutat, va acollir diverses persones, inclosa una espanyola que va parlar amb el canal 24 Hores. "Vam aconseguir arribar a l'hotel de Cristiano Ronaldo per obtenir una habitació", va dir la noia. "Vam passar la nit al carrer ia les 7 del matí ens van dir que ens podíem acostar". "Ens trobem al vestíbul amb persones de diferents nacionalitats", va continuar. L'hotel de quatre estrelles va obrir les portes a Marràqueix el març del 2022, al cor de M Avenue. És el resultat de l'associació entre el futbolista portuguès, jugador de l'Al-Nassr (Aràbia Saudita) la fortuna del qual s'estima en més de mil milions d'euros, i el grup portuguès Pestana.