El lamentable succés subratlla els riscos que enfronten els treballadors humanitaris a zones de conflicte. EP

La directora de l'ONG Road to Relief, Emma Igual, ha mort aquest dissabte quan el vehicle en què es desplaçava va rebre l'impacte d'un projectil rus a prop de Chasiv Yar, a la regió de Donetsk, a l'est d'Ucraïna. A l'atac també va morir el voluntari canadenc Anthony 'Tonko' Ihnat.

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació en funcions, José Manuel Albares, ha confirmat la mort d'Igual en declaracions als mitjans de comunicació des de Nova Delhi, on és a la cimera del G20.

Albares ha precisat que el Govern d'Espanya ha rebut "la confirmació verbal" de la mort de la cooperant al caure un projectil sobre un vehicle on viatjava i ha indicat que ara esperen "una confirmació certificada per part de les autoritats ucraïneses".

L'ONG per a la qual treballava la cooperant ha informat a través del seu compte d'Instagram que quatre dels seus membres van partir cap a les 10.00 hores des de Sloviansk cap a Bajmut en un vehicle per avaluar les necessitats dels civils atrapats al foc creuat a la ciutat d'Ivanivske.

"Durant el trajecte, passat Chasiv Yar, el vehicle va ser objecte d'un atac rus. Hi va haver un impacte directe i el vehicle va bolcar i es va incendiar", ha relatat l'ONG. Al vehicle hi viatjaven el voluntari mèdic alemany Ruben Mawick, el voluntari suec Johan Mathias Thyr, Ihnat i la mateixa Igual.

Mawick i Thyr han estat traslladats a diferents hospitals de la zona, mentre que s'ha confirmat la mort d'Ihnat, el cos del qual ja hauria estat recuperat, segons Road to Relief.

Road to Relief ha explicat que aquest tipus de desplaçaments s'emmarca en les missions d'avaluació de necessitats, i habitualment són els primers a visitar les localitats del front per obtenir informació sobre la situació, cosa que ha permès nombroses evacuacions i el lliurament d'ajuda vital" durant els 18 mesos que porten funcionant.

Potser era la directora i cofundadora de Road to Relief, una ONG que des del 2022 ajudava a Ucraïna evacuant civils del front i lliurant ajuda humanitària a les zones més afectades per la guerra.

D'altra banda, l'ONG ucraïnesa Atrevim-nos a Reconstruir, amb la qual col·laborava Ihnat ha assenyalat també les forces russes per l'atac. Ihnat, canadenc d'origen eslovac, tenia 58 anys i vivia a la província d'Ontario, on treballava com a personal de manteniment i era aficionat al club d'hoquei Toronto Maple Leafs.

El 2022 va vendre el seu camió i va viatjar a Ucraïna per prestar servei com a voluntari. Va treballar als llogarets de Smilivij en tasques de reconstrucció, va traslladar equipatge a la frontera polonesa, va participar en l'entrega ajuda humanitària, en l'evacuació de persones, i en la reparació d'escoles.

"Un home bell, sensible, sempre alegre, brillant, solidari i treballador", ha ressaltat Atrevámonos a Reconstruir. "Expressem el nostre més sentit condol als familiars i amics. Et recordarem, 'Tonka'. Que descansi en pau", ha afegit.