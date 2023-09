La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, va destacar el compromís d'Espanya a ajudar el Marroc en moments de crisi com aquest. EP

Un equip de la Unitat Militar d'Emergències (UME), compost per 56 militars i quatre gossos, ja és al Marroc per col·laborar en la recerca i el rescat de supervivents del devastador terratrèmol patit pel país veí.

Els efectius de la UME han arribat al Marroc després d'enlairar-se aquest matí des de la Base Aèria de Saragossa cap a Marràqueix, en un avió A400 de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai.

El personal de la UE desplaçat al Marroc està format per un equip de recerca i rescat del BIEM IV (Saragossa), amb 46 militars, i un equip de coordinació de la Caserna General (UMEDAT), amb 10 efectius.



S'hi sumen quatre gossos de l'equip cinològic.

La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ha subratllat "el compromís" d'Espanya amb els ciutadans del Marroc. "Intentarem ajudar al màxim possible a salvar vides, igual que es va fer a Turquia, davant els drames d'aquesta magnitud", ha declarat.

EXPERIÈNCIA DE LA UME



La UME disposa d'uns equips de Cerca i Rescat (USAR) certificats tant per les Nacions Unides com pel Mecanisme Europeu de Protecció Civil que aporta les capacitats de cerca de supervivents o morts entre els enderrocs mitjançant equips cinològics o mitjans tècnics (geòfons, càmeres telescòpica o georadar).

A més, aquests equips disposen de la capacitat de tall i perforació d'estructures com el ciment armat, així com la de rescat de les víctimes un cop localitzades i obert l'accés.

Igualment, compten amb mitjans per a la detecció de possibles substàncies tòxiques o explosives per assegurar el treball dels intervinents.

Aquests equips de la UME ja han participat en terratrèmols com els d'Haití, Llorca, Nepal, Equador, Mèxic o el més recent de Turquia, on van estar desplegats el febrer d'aquest mateix any, localitzant sis persones vives sota la runa.

EFECTIUS DE LA COMUNITAT DE MADRID



Per la seva banda, efectius de la Unitat Especial d'Emergència i Resposta Immediata de la Comunitat de Madrid (ERICAM) es desplaçaran ben aviat al Marroc per col·laborar en la recerca i el rescat de víctimes del terratrèmol.

Segons ha informat Emergències Comunitat de Madrid, l'equip estarà integrat per trenta persones que pertanyen als Bombers de la Comunitat de Madrid, al SUMMA112, guies canins i quatre gossos de rescat.

El devastador terratrèmol al Marroc ha deixat per ara almenys 2.012 persones morts i 2.059 persones ferides més, de les quals 1.404 es troben en estat crític. El terratrèmol de magnitud 7 a l'escala Richter es va registrar a la província d'Al-Hauz.