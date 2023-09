Una pintura de Van Gogh robada d'un museu holandès el març del 2020 ha estat recuperada tres anys i mig després de la investigació d'un detectiu d'art.

Museu de Laren - google

Arthur Brand, que així es diu l'home que ha recuperat la peça, ha explicat que un home que va arribar a la porta li va entregar la pintura de 139 anys d'antiguitat en un coixí i una bossa d'Ikea. "Vaig fer això en completa coordinació amb la policia holandesa i sabíem que aquest tipus no estava involucrat en el robatori", ha assenyalat, tal com recull de la 'BBC'.

El 2021, una persona va ser condemnada a vuit anys de presó pel robatori però llavors el quadre, valorat en diversos milions d'euros, ja havia canviat de mans . 'Jardí rectoral a Nuenen a la primavera' va ser inicialment robat de la ciutat holandesa de Laren, al sud-est d'Amsterdam.

El lladre va trencar amb un mall dues portes de vidre del museu Singer a l'inici del confinament pel coronavirus. Havia estat cedida per un museu a la ciutat nord-oriental de Groningen, que ha elogiat la recuperació de l'obra com una "notícia meravellosa".

El lladre francès Nils M, de 59 anys, que vivia a prop de Laren, va ser declarat culpable uns mesos més tard de robar l?obra i un quadre de Frans Hals en un museu de Leerdam, a prop d?Utrecht. El seu ADN va ser trobat en les dues escenes del crim.

Segons comunicacions interceptades per la policia, el quadre de Van Gogh del 1884, també conegut com Spring Garden, havia estat adquirit per un grup criminal que pretenia utilitzar-lo a canvi de penes de presó més curtes.

Brand, que ha col·laborat amb la policia holandesa en la recerca de l'obra, ja va explicar en declaracions a la 'BBC' que sabien que passaria d'un grup a un altre al món criminal, ja que ningú no voldria tocar-la. El juny del 2020 li van enviar fotografies de 'prova de vida' del Van Gogh i, finalment, un home a Amsterdam s'hi va acostar i li va oferir tornar-lo a canvi de total confidencialitat.