Al voltant de 10.000 persones estan desaparegudes a l'est del país a causa del pas de la tempesta 'Daniel' , que ha causat una enorme devastació a la ciutat de Derna, afectada per la destrucció de dues preses, segons ha informat la Mitja Lluna Roja Líbia.



DERNA (LIBIA), 11 de setembre de 2023 -- La foto feta l'11 de setembre de 2023 mostra una àrea afectada per les inundacions a Derna, Líbia - EP

El cap de la delegació de la Mitja Lluna Roja Líbia, Tamer Ramadan, ha donat aquest balanç durant una compareixença per videoconferència davant la seu de les Nacions Unides a Ginebra, durant la qual ha incidit que les necessitats humanitàries superen les capacitats de resposta.



"Les xifres inicials que estem rebent sobre desapareguts a les cinc ciutats (afectades) són molt properes als 10.000 desapareguts" , ha dit Ramadan, que ha explicat que la xifra encara ha de ser "confirmada" per les autoritats.



"Les necessitats humanitàries són enormes i superen les capacitats de la Mitja Lluna Roja i del govern, motiu pel qual les autoritats de l'est han fet una crida a la comunitat internacional", ha sostingut.



Així, Ramadan ha subratllat que "hi ha milers i milers d'afectats" i ha ressenyat que els equips de la Mitja Lluna Roja van ser "desplegats immediatament" per "respondre sobre el terreny" davant de les necessitats dels damnificats per 'Daniel'.



"Nosaltres llançarem aviat una crida per intentar fer front a les enormes necessitats humanitàries", ha manifestat, alhora que ha incidit que les principals necessitats giren al voltant de l'accés als serveis sanitaris i al refugi. Ramadan ha reclamat a més als socis internacionals "que posin el focus a Líbia i donin tot el suport possible als treballadors humanitaris" davant aquesta "crisi devastadora"



Poc després, el Servei d'Ambulàncies de Líbia ha indicat en un missatge al seu compte a la xarxa social Facebook que almenys 2.300 persones han mort a la ciutat. "Demanem a Déu que compti 2.300 persones entre els màrtirs a la ciutat de Derna", ha dit l'organisme, que ha recalcat que "els equips d'emergència estan arribant a la ciutat des de tots els punts del país".



Prèviament, Musa al-Koni, un dels vicepresidents del Consell Presidencial de Líbia, amb seu a la capital, Trípoli, ha reclamat un lliurament "com més ràpid millor" d'ajuda humanitària per part de la comunitat internacional davant les devastadores inundacions.



"Hem demanat ajuda a tots els països que sabem que necessitem i que tenen experiència en tasques de rescat", ha manifestat, abans de revelar que Espanya, Itàlia i Canadà "han expressat la seva disponibilitat a l'hora de recolzar les tasques de rescat" l'est del país africà.



Davant d'aquesta crida, el president d'Algèria, Abdelmaiid Tebune, ha aprovat l'obertura d'un "pont aeri" per enviar un "important ajut humanitari" a Líbia, inclosos "productes alimentaris, material mèdic, roba i tendes de campanya".



Segons les informacions recollides per l'agència estatal algeriana de notícies, APS, la decisió ha estat adoptada després de la petició d'Al-Menfi i per donar ajuda a "les moltes localitats de l'Estat germà de Líbia" afectades per les pluges torrencials i les inundacions.



EL NRC PARLA DE "SITUACIÓ DESASTROSA"



Per part seva, el director de l'organització no governamental Consell Noruec dels Refugiats (NRC) a Líbia, Dax Bennet Roque, ha apuntat a una "situació desastrosa per a algunes de les comunitats més empobrides a la costa nord" del país africà.



"Hi ha localitats senceres que han estat sobrepassades per les inundacions i la xifra de morts segueix augmentant. Moltes famílies han perdut totes les seves pertinences i els treballadors de recerca i rescat estan buscant els desapareguts", ha relatat, abans d'especificar que "desenes de milers de persones estan desplaçades sense perspectives de tornar a casa”.



Així, ha recordat que "les comunitats de tot Líbia han patit anys de conflicte, pobresa i desplaçament" i ha afegit que "aquest darrer desastre empitjorarà la situació per a aquestes persones". "Els hospitals i els refugis es veuran sota una gran pressió enmig d'aquesta gran onada de desplaçats", ha argumentat.



Bennet Roque ha destacat que treballadors de l'NRC "es troben al terreny a Benghazi" i ha argüit que esperen treballar amb "socis locals" per donar ajuda, recer, aliments i aigua potable. "Demanem una resposta ràpida i finançament immediat per part dels donants internacionals per poder arribar i donar ajuda a les àrees afectades", ha sostingut.



"Els grups d'ajuda humanitària a Líbia han patit problemes de finançament crònics. Ara és el moment de mostrar solidaritat amb la gent i ajudar-los al llarg camí cap a la recuperació", ha postil·lat, segons un comunicat publicat per l'organització.



En aquest context, l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) ha especificat en una nota que més de 2.000 persones residents a Benghazi s'han vist afectades per les pluges i ara es troben a escoles de la ciutat, mentre que les inundacions van forçar l'evacuació de pacients del Centre Mèdic Al Baida.



La tempesta 'Daniel' ha fuetejat l'est del país --dividit en dos governs paral·lels des de principis del 2022 a causa d'una greu crisi política-- després de causar estralls la setmana passada a Grècia, Bulgària o Turquia, on se n'han confirmat uns 30 morts.