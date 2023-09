Un tribunal de Hong Kong ha enviat aquest dimarts a la presó una estudiant i activista xinesa per planejar el desplegament d'una pancarta per commemorar la massacre de Tiananmen , que va tenir lloc el 1989 i es va saldar amb centenars de morts.

Protesta contra la massacre de Tiananmen a Hong Kong @ep



Zeng Yuxuan, també coneguda com Annika Tsang, s'ha declarat culpable davant el tribunal de West Kowloon de "planejar un acte sediciós" després d'organitzar el desplegament d'una litografia de nou metres per exigir que es torni una escultura en record a les víctimes de Tiananmen a el seu autor.



L'acte formava part d'una campanya internacional iniciada, precisament, per l'escultor danès Jens Galschiot per protestar contra la retirada per part de la policia de la seva escultura al Pilar de la Vergonya, segons informacions del diari 'South China Morning Post'.



L'obra va ser confiscada al maig en el marc d'una investigació sobre l'ara dissolta Aliança de Hong Kong en Suport dels Moviments Patriòtics Democràtics de la Xina, el grup responsable de la vigília que es va celebrar anualment al Parc Victòria el 4 de juny entre 1990 i 2019.



La pancarta gegant, amb una imatge de l'estàtua de vuit metres, assenyalava que la repressió del 1989 va ser una "massacre" i que "els vells no poden matar els joves per sempre". La policia va detenir Zeng l'1 de juny després de recollir un paquet que contenia dues d'aquestes pancartes, totes dues enviades des dels Estats Units.



L'estudiant ha admès ara haver rebut les pancartes de Zhou Fengsou, activista de Tiananmen exiliat després de la repressió del 1989 i que havia notificat dos mitjans de comunicació sobre el seu pla de desplegar-les.