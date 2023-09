Inundacions a Derna, Líbia / @EP

Les autoritats de l'est de Líbia han elevat aquest dimarts a 5.200 la xifra de víctimes mortals per les inundacions causades pel pas de la tempesta 'Daniel' per l'extrem nord-oriental del país, on la Mitja Lluna Roja ha arribat a parlar també de prop de 10.000 desapareguts.

La zona més afectada és la ciutat de Derna, greument afectada per la destrucció de dues preses. Les autoritats dels governs que controlen les diferents parts del país han agraït el suport mostrat per la comunitat internacional a les primeres hores del desastre.

La tempesta 'Daniel' ha fuetejat l'est del país --dividit en dos governs paral·lels des de principis del 2022 a causa d'una greu crisi política-- després de causar estralls la setmana passada a Grècia, Bulgària o Turquia, on s'han confirmat a prop de una trentena de morts.