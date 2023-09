Foto: Europa Press

Més de 250.000 persones s'han vist afectades per les inundacions a Líbia al pas de la tempesta Daniel, amb fins ara 5.000 morts confirmats i prop de 30.000 desplaçats, segons les xifres de l'ONU, encara que el nombre de morts no deixa d'augmentar degut a l'alt nombre de desapareguts.

Només a la ciutat de Derna (a l'est del país) la xifra de morts podria augmentar fins als 20.000, segons ha alertat l'alcalde de la localitat, Abdulmenam al-Gaizi, enmig dels treballs de cerca de milers de persones desaparegudes després de ser arrossegades per les aigües.

Això ha fet que l'ONU demani 71,4 milions de dòlars (uns 67 milions d'euros) per ajudar 250.000 persones afectades per les inundacions a Líbia, que han causat fins ara 5.000 morts i prop de 30.000 desplaçats.

Aquestes ajudes, no obstant, no cobririen prop de 880.000 persones repartides per les cinc províncies del país que viuen en zones directament damnificades, segons estimacions de l'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA).

"Totes les forces estan treballant per proporcionar tanta ajuda i suport a la gent com puguem. L'ONU està desplegant un sòlid equip per recolzar i dotar de recursos la resposta internacional, en coordinació amb els primers equips i les autoritats líbies", ha declarat Martin Griffiths, director de l'OCHA.

El mitjà especialitzat Desxifrant la Guerra ha publicat vídeos amb l'estat en què han quedat diverses localitats del país després de la catàstrofe.