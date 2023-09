Bandera de Francia - UNSPLASH

L'organització terrorista Al-Qaida a la Península Aràbiga (AQPA) ha amenaçat amb atemptat contra "un ministeri" a França o "una ambaixada sueca" a la seva última edició de la revista 'Sada al Malahim', que ha reprès les seves impressions prop de dotze anys després del seu darrer número.



"Suècia, França i altres països que combaten Déu (...) no entenen les paraules abstractes" , ha afirmat el grup, que recalca que "no ho entendran ni ho tindran en compte fins que escoltin notícies com 'L'Ambaixada sueca ha estat destruïda després d'una explosió violenta' o 'Un atac armat contra un ministeri a París'".



"És totalment clar que Suècia ha elegit posar-se al capdavant de la guerra contra l'islam i els musulmans entre els països de la Unió Europea (UE), rivalitzant amb França, Dinamarca i altres per a un primer lloc en el camí d'oposició a Déu i el seu missatger", ha recalcat AQPA, segons ha recollit el diari 'Le Figaro'.



L'organització terrorista ha fet així una aparent referència als darrers incidents a Suècia per la crema de diversos exemplars de l'Alcorà en protestes convocades per la ultradreta, que han provocat una onada de crítiques entre països de majoria musulmana.



AQPA ja va reivindicar l'autoria de l'atemptat perpetrat el 2015 contra la seu de la revista satírica francesa 'Charlie Hebdo', que va deixar dotze morts, així com un altre atemptat executat en un supermercat 'kosher' a la ciutat. Així, ha afirmat que va actuar "com a venjança pel missatger de Déu", després dels "insults" de la publicació a Mahoma.