L' Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) ha advertit que actualment el nombre de nens i joves sense escolaritzar a tot el món és de 250 milions, fet que suposa un increment en 6 milions des del 2021 .

Arxiu - Nenes afganeses a l'escola a la província de Balj, a l'Afganistan - KAWA BASHARAT / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO/ EP

Per a la UNESCO, aquest resultat "soscava els objectius de les Nacions Unides en matèria d'educació" , per la qual cosa la directora General de l'organisme ha fet una crida als Estats perquè es mobilitzin amb celeritat. "El futur de milions de nens i nenes està a les mans", ha sentenciat.

"L'educació es troba en estat d'emergència. Tot i que les darreres dècades s'han fet esforços considerables per garantir una educació de qualitat per a tothom, les dades de la UNESCO demostren que el nombre de nens sense escolaritzar està augmentant. Els Estats s'han de mobilitzar urgentment si no volen vendre el futur de milions de nens", assenyala la directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay.

L'augment de nens i joves sense escolaritzar es deu en part "a l' exclusió massiva de nenes i dones joves de l'educació a l'Afganistan , però també al continu estancament del progrés de l'educació a tot el món", segons assegura l'organisme.

La UNESCO afirma que, si els països complissin les seves metes nacionals de l'ODS 4, 6 milions més de nens en edat d'ingressar a l'escola Primària participarien avui a l'ensenyament preescolar, 58 milions més de nens, adolescents i joves estarien escolaritzats, ia menys 1,7 milions més de docents de Primària haurien estat formats.

Fa un any, a la Cimera sobre la Transformació de l'Educació de l'ONU, 141 països es van comprometre a transformar els seus sistemes d'educació per accelerar el progrés cap a l'ODS 4. Entre ells, quatre de cada cinc països es van fixar com a objectiu avançar la formació i el desenvolupament professional docent, set de cada deu es van comprometre a augmentar o millorar la seva inversió en leducació i un de cada quatre es va comprometre a augmentar el suport financer i els menjars escolars.

"Aquests compromisos s'han de reflectir ara en accions. No hi ha més temps per perdre. Per assolir l'ODS 4, cal escolaritzar un nen cada dos segons d'aquí al 2030," explica Audrey Azoulay.

Perquè els països assoleixin els seus objectius, cal que 1,4 milions de nens es matriculin anualment a l'educació de la primera infància d'aquí al 2030, i que pràcticament es tripliquin els avenços en les taxes de finalització de l'ensenyament primari.

L'Informe de Seguiment de l'Educació al Món de la UNESCO del 2023 constata que , des del 2015, el percentatge de nens i nenes que finalitzen l'Educació Primària ha augmentat en menys de 3 punts percentuals, situant-se en el 87% , i el percentatge de joves que finalitzen l'educació secundària ha augmentat en menys de 5 punts percentuals, situant-se al 58%.

Dels 31 països d'ingressos baixos i mitjans-baixos que mesuren el progrés de l'aprenentatge al final de l'escola Primària, Viet Nam és l'únic país on la majoria dels nens arriben a una competència mínima tant en lectura com en Matemàtiques.

A nivell mundial, les taxes d'alfabetització dels joves van millorar menys d'un punt percentual. Les taxes de participació dels adults a l'educació (formal o no formal) van disminuir un 10%. Aquest descens es deu principalment a la pandèmia de la Covid-19.