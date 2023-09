Foto: Europa Press

La Cambra Federal de Cassació d'Argentina ha reobert les dues causes sobresegudes contra la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, per un cas de suposat rentat de diners i un altre relacionat amb la signatura d'un memoràndum amb l'Iran , que hauria encobert els sospitosos iranians del país atemptat perpetrat el 1994 contra la seu de Buenos Aires de l'Associació Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El màxim tribunal penal del país ha ordenat un judici oral contra Fernández pel cas Hotesur-Los Sauces , que té a veure amb la seva relació amb els negocis hotelers i en què també està implicat el seu fill, el diputat Máximo Kirchner, segons La Nación .

Tot i això, Florència Kirchner, filla de la vicepresidenta, no haurà d'acudir a judici i se li mantindrà el sobreseïment que se li va aplicar el novembre del 2021.

La investigació pretén esbrinar si la vicepresidenta va arribar a rebre diners dels contractistes d'obra pública Lázaro Báez i Cristóbal López a canvi de ser afavorits, motiu pel qual Báez ja va ser condemnat en un cas de licitacions amb sobrepreus; López, en canvi, va ser absolt.

Així, Hotesur analitza els negocis amb Báez, responsable d'administrar els hotels dels Kirchner; mentre que a Los Sauces s'estudia la presumpta posada en marxa d'una estructura de blanqueig de capitals a través de la simulació de lloguers administrats per la immobiliària familiar.

Pel que fa al cas de l'Iran, també acudiran al judici oral el procurador del Tresor Nacional, Carlos Zannini, el ministre de Desenvolupament de BuenosAires, Carlos Zannini, el senador Oscar Parrilli i el viceministre de Justícia Juan Martín Mena, entre d'altres.

Aquest judici determinarà si el pacte amb l'Iran pretenia anul·lar les ordres de captura internacionals contra sis exfuncionaris iranians i un altre libanès que estaven acusats de perpetrar el 1994 l'atemptat contra la seu a Buenos Aires de l'AMIA, que es va saldar amb 85 morts i més de 300 ferits.

Cal destacar que la denúncia que ha impulsat aquest segon judici va ser posada el 2015 pel fiscal Alberto Nisman tan sols uns dies abans de morir després de rebre un tret al cap.

El cas de blanqueig de capitals va ser sobresegut per la Justícia argentina el novembre del 2021 per considerar que no existia cap delicte, una decisió recolzada pels jutges Adrián Grunberg i Daniel Obligado, si bé la magistrada Adriana Palliotti es va mostrar en contra i va advocar per jutjar els fets en un judici oral i públic.

El cas de l'Iran també sobresegut pel fet que les ordres de cerca i captura internacionals per als ciutadans iranians no van arribar a perdre la vigència.