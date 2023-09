El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres @ep

En el seu apassionat discurs de l'Assemblea General de l'ONU davant de polítics, empresaris, activistes i líders de la societat civil, el Secretari General António Guterres va llançar una dura advertència sobre les terribles conseqüències de la inacció davant del canvi climàtic.

Amb l'acceleració dels fenòmens meteorològics extrems, "la humanitat ha obert les portes de l'infern", va dir el secretari general, descrivint escenes angoixants de pagesos que veuen impotents com les inundacions arrasen les collites, l'aparició de malalties virulentes a causa de l'augment de les temperatures i èxode massiu de persones que fugen dincendis forestals històrics.

CURSA PER BUSCAR SOLUCIONS



"El nostre objectiu són les solucions climàtiques, i la nostra tasca és urgent", va afirmar Guterres, que també va advertir que l'acció pel clima s'està veient "empetit per la magnitud del desafiament", ja que la humanitat s'encamina cap a un augment de la temperatura de 2,8ºC, cosa que augmenta el perill i la inestabilitat.

Però "el futur no està fixat", va afegir, i l'objectiu de l'Acord de París de limitar l'augment de la temperatura tan a prop com sigui possible d'1,5ºC encara és assolible.

"Encara podem construir un món d'aire net, llocs de treball verds i energia neta assequible per a tots", va dir, dirigint-se a la reunió d'alt nivell de "pioners i emprenedors".