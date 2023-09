El rei Mohammad VI del Marroc ha revelat que el país destinarà 120.000 milions de dirhams (al voltant d'11.000 milions d'euros) a les tasques de reconstrucció a les províncies afectades pel terratrèmol de magnitud 6,8 a l'escala oberta de Richter que va sacsejar el país el 8 de setembre, que va deixar prop de 3.000 morts.

El Gabinet Reial ha especificat en un comunicat que l'anunci ha estat formulat durant una reunió al Palau Reial de Rabat per abordar el programa de reconstrucció en aquestes àrees, al fil de les mantingudes el 9 i el 14 de setembre per abordar la tragèdia.

Així, ha indicat que el pressupost estimat és de 120.000 milions de dirhams que seran emprats durant un període de cinc anys a les sis províncies afectades (Al Hauz, Azilal, Chichaua, Marràqueix, Tarudant i Uarzazate), amb un total de 4,2 milions de beneficiaris.

El finançament per a aquest programa serà obtingut a través dels Pressupostos Generals, les contribucions de les col·lectivitats territorials i el compte especial creat per gestionar les conseqüències del sisme, a més de les donacions i la cooperació internacional.

El document subratlla que el programa inclou la reconstrucció d'habitatges i la millora d'infraestructures, així com el reforçament del desenvolupament socioeconòmic en aquestes àrees, a partir d'un model d'acció amb quatre eixos.

Els quatre eixos passen per "reallotjar les persones sinistrades, reconstruir els habitatges i rehabilitar les infraestructures; trencar l'aïllament i millorar els territoris; accelerar la reabsorció els dèficits socials, especialment a les zones muntanyoses afectades pel sisme; i encoratjar l'activitat econòmica i la feina, així com valorar les iniciatives locals".

Així mateix, aborda igualment la creació a cada regió és una plataforma de reserves de primera necessitat per fer front de manera immediata a possibles catàstrofes nacionals, segons ha informat l'agència estatal de notícies, MAP.

D'altra banda, Mohammad VI ha incidit en la importància d'"estar permanentment a l'escolta de la població local per donar solucions adaptades" i ha advocat per "una governança exemplar", alhora que ha manifestat que el programa s'ha de convertir "en un model de desenvolupament territorial integrat i equilibrat".

El primer ministre del Marroc, Aziz Ajanuch, ha destacat que el Govern treballa per "el bon desenvolupament" de les operacions de reconstrucció i ha recalcat que "tindran en compte el reforçament de les infraestructures i la millora de la qualitat dels serveis públics".

Davant la tragèdia, la comunitat internacional ha ofert ajuda humanitària, si bé Rabat ha acceptat només la d'uns quants països, entre els quals hi ha Espanya. Mohamed VI, per la seva banda, va estar absent durant els primers dies posteriors al succés. El 12 de setembre va aparèixer per primera vegada en públic durant una visita a un hospital de Marràqueix on es recuperen centenars de ferits.