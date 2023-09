La ministra de l'Interior, Suella Braverman, s'ha mostrat partidària d'adaptar "a l'era moderna" la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats del 1951, pedra angular de l'estructura internacional d'asil, entre altres raons perquè considera que és LGTBI o dona no és motiu suficient per sol·licitar protecció a un altre país.



Suella Braverman - EP

"Hi ha moltes parts del món en què és extremadament difícil ser gai o dona (...), però no podrem mantenir el sistema d'asil si simplement ser gai o dona i témer ser discriminat al teu país d'origen és suficient per rebre protecció", diu un discurs que Braverman té previst pronunciar en un 'think tank' dels Estats Units i del qual ja se'n coneixen extractes.



La ministra considera "absurd i insostenible" un sistema "en què les persones poden creuar múltiples països segurs i fins i tot residir durant anys en alguns d'ells mentre trien el seu destí predilecte per demanar asil", informa la radiotelevisió pública BBC.



La portaveu laborista per a temes d'Interior, Yvette Cooper, ha acusat el Govern de "rendir-se" a l'hora de tractar d'"arreglar" el sistrema d'asil i, en canvi, "buscar algú a qui culpar". També les organitzacions defensores dels drets humans han qüestionat l'enduriment del discurs i de la política migratòria al Regne Unit.



De fet, el Govern de Rishi Sunak està pendent que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre les noves polítiques, amb les quals vol reduir l'arribada de migrants, principalment a través del canal de la Manxa. Planteja recloure amb vaixells els nouvinguts i agilitzar les deportacions, amb acords de trasllat cap a tercers països com Rwanda.