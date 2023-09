Ambulància a l'Iraq / @EP

Almenys un centenar de persones han mort i més de 150 han resultat ferides com a resultat de l'incendi d'un saló de casaments durant una celebració a la localitat iraquiana d'Al-Hamdaniya, situada a la regió iraquiana de Nínive (nord).

"El Departament de Sanitat de Nínive va registrar 100 morts i més de 150 ferits com a xifra preliminar com a resultat de l'incendi del saló de casaments a Al Hamdaniya", ha declarat el portaveu del Ministeri de Sanitat de l'Iraq, Saif al-Badr, segons recull l'agència de notícies iraquià INA.

Poc després, la Mitja Lluna Roja de l'Iraq ha assenyalat que el succés ha deixat com a mínim 450 víctimes, entre morts i ferits. "El nombre de víctimes mortals i ferits puja a més de 450 persones a causa de l'incendi en un casament a Al Hamdaniya", ha especificat en un missatge al seu compte a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter.

Prèviament, el primer ministre del país, Mohammad Shia al Sudani, va ordenar la mobilització de tots els recursos per ajudar els afectats i l'obertura d'una investigació per aclarir les causes del succés, segons un missatge publicat per la seva oficina al seu compte a X .

Les primeres informacions apunten els focs artificials com a causa de l'incendi, segons les autoritats, mentre que la Defensa Civil de l'Iraq ha indicat que la sala "estava coberta de panells altament inflamables que violen les ordenances de seguretat".

"L'incendi va provocar l'esfondrament de parts del saló de noces a causa de l'ús de materials de construcció altament inflamables i de baix cost", ha manifestat, alhora que ha incidit que "l'esfondrament va tenir lloc tot just minuts després de l'inici de l'incendi ".

Els ferits han estat traslladats a diversos hospitals tant a Níneve com del Kurdistan, segons el governador de la regió de Níneve, Najm al Yuburi, que ha assegurat que "no hi ha una xifra definitiva per al nombre de morts ni de ferits".

Per part seva, Ahmed Dubardani, 'número dos' del Departament de Sanitat de Nínive, ha especificat que la majoria dels ferits es troben en estat crític. "El ferit en aquesta més lleu registrat té cremades al 40% del cos", ha detallat.

"La majoria estan totalment cremats. Alguns tenen cremades al 50 o el 60% del cos. Això no és gens bo. La majoria d'ells no es troben en un bon estat", ha lamentat, en declaracions concedides a la cadena de televisió kurda Rudaw.

El president del Parlament iraquià, Mohammad al-Halbusi, ha dit a X que les autoritats "segueixen els tràgics esdeveniments a Al Hamdaniya" i ha subratllat que "s'han mobilitzat esforços" per fer front a la situació. "Demanem a Déu totpoderós que regui les víctimes amb misericòrdia i perdó i que doni a les famílies paciència i consol".

Així mateix, el president de la regió semiautònoma del Kurdistan iraquià, Nechirvan Barzani, ha traslladat els seus condols a les famílies de les víctimes en aquest "tràgic incident". "En aquests moments difícils i dolorosos, els nostres pensaments estan amb ells i estem preparats per ajudar", ha assenyalat en un comunicat.

Al condol s'hi ha sumat la Missió d'Assistència de l'ONU al país (UNAMI), que s'ha mostrat "impactada i afectada per l'horrible pèrdua de vides i els ferits a causa de l'incendi a Al Hamdaniya". "És una tragèdia immensa. Traslladem els nostres sincers condols a les famílies que han perdut éssers estimats i desitgem una ràpida recuperació als ferits", ha reblat.