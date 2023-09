Joan Biden a la manifestació de Michigan

Biden, ha participat en un piquet del sindicat Treballadors de l'Automoció Units , convertint-se així en el primer mandatari en actiu a formar part d'aquest tipus de manifestacions. "He participat en molts piquets de l'UAW quan era senador, des del 1973, però els diré una cosa, aquesta és la primera vegada que ho faig com a president", ha reconegut Biden des de Michigan , trencant així amb la tradicional neutralitat de presidents en aquest tipus casos per evitar crítiques per prendre partit.

L'inquilí de la Casa Blanca ha recalcat que els treballadors del sector mereixen un "augment significatiu" i els ha agraït la seva tasca durant el 2008, quan en plena crisi "van salvar la indústria automotriu" i van fer sacrificis quan les empreses "estaven en problemes".

"Ara els està anant increïblement bé i, endevina què, a tu també t'hauria d'estar anant increïblement bé. Et mereixes el que has guanyat, i has guanyat molt més del que et paguen ara", ha manifestat el mandatari nord-americà, segons recull la cadena de notícies CNN.

“M'han sentit moltes vegades dir que Wall Street no va construir aquest país, la classe mitjana va construir aquest país, i els sindicats van construir la classe mitjana. Això és un fet, així que seguim endavant”, ha afegit Biden, abillat amb una gorra del sindicat, durant el seu breu discurs de tot just un minut i mig.

Per part seva, el president del sindicat, Shawn Fain, ha acusat els directors executius de les empreses del sector d'"intentar justificar un sistema" que els permet "quedar-se amb tots els guanys" mentre els treballadors han de "lluitar per sobres" ".