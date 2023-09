Un assassí convicte rus que va matar la seva nòvia i va passar el cos per una picadora de carn (i que comparteix cognom amb el president d'Ucraïna) ha estat indultat per lluitar a la guerra.

L'assassí condemnat i després indultat Dimitry Zelensky @Xarxes socials

Dmitry Zelensky, de 41 anys, un veterà de guerra txetxè de la regió de Perm, va escanyar fins a la mort Tatiana Melekhina, de 27 anys, amb les seves pròpies mans el 2018 i després va intentar encobrir l'horrible crim tallant el seu cos i convertint-lo en carn picada.

"Vaig tallar el cos, el vaig passar per una picadora de carn, vaig recollir els ossos en tres bosses i els vaig llançar al riu", va dir Zelensky amb calma als investigadors després d'entregar-se.

Un any després, Zelensky va ser declarat culpable i sentenciat a 11 anys de presó, però va complir menys de la meitat de la seva condemna abans de ser reclutat el novembre de 2022 pel grup mercenari Wagner de Yevgeny Prigozhin per lluitar a Ucraïna , segons els mitjans de comunicació russos.

A l'abril d'aquest any, després de servir sis mesos al front, Zelensky va tornar de la zona de guerra i dos mesos després va rebre el perdó del govern rus , va confirmar la seva mare, Galina Zelenskaya, al mitjà de comunicació 59.ru.

Des de llavors, l'exconvicte viu amb la seva tia a la regió de Lugansk , ocupada per Rússia , a l'est d'Ucraïna, i té plans de mudar-se a la ciutat d'Anapa, a la costa del Mar Negre, per treballar a la construcció.

Galina Zelenskaya va dir que creu que el perdó del seu fill va ser ben merescut perquè va mostrar remordiment per les seves accions.

La germana de la víctima ha expressat la seva consternació perquè la família no ha estat notificada de l'alliberament i el perdó de Zelensky, tot i que va dir que se suposava que els funcionaris mantindrien informats els éssers estimats de Melekhina sobre el parador del convicte.