L'activista sahraui Mahfuda Lefkir ha denunciat un atac per part d'agents de les forces de seguretat marroquines contra l'habitatge de la família en represàlia per les seves activitats. Lefkir ha assegurat que la seva família ha estat un "blanc permanent d'intimidacions" i que els agents han atacat el domicili per humiliar, agredir verbalment, assetjar i amenaçar la família a altes hores de la nit, segons ha recollit l'agència de notícies saharahui SPS.



A més, l'activista ha assegurat que les forces de seguretat marroquines apliquen una "política d'assetjament, intimidació i setge asfixiant" contra els activistes i defensors dels drets humans saharahuis.



De fet, la mateixa Lefkir va ser ingressada inconscient en un hospital d'Aaiun en el marc d'una manifestació durant la visita de l'enviat especial per al Sàhara Occidental del secretari general de les Nacions Unides, Staffan de Mistura.