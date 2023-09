Presoners al camp de detenció de Guantánamo.-WIKIPEDIA

La doctora Sondra S. Crosby va comparèixer davant el tribunal per condemnar el mètode de tortura d'"alimentació rectal" utilitzat per la CIA dels Estats Units a la Badia de Guantánamo .

Crosby va fer aquestes afirmacions davant el tribunal al judici d'Abd Al-Rahim al-Nashiri, acusat de participar en la planificació de l'atemptat de l'USS Cole.

Els seus advocats afirmen que totes les confessions que va fer a Guantánamo van ser sota tortura.

L'atemptat contra l'USS Cole per part d'Al-Qaida es va cobrar la vida de 17 mariners nord-americans l'octubre del 2000.

Nashiri afirma que el 2013, el personal penitenciari va utilitzar l'"alimentació rectal" per torturar-lo. Crosby va testificar que "ho va experimentar com una violació violenta, una agressió sexual" i que l'experiència "va ser un esdeveniment estigmatitzant, vergonyós, dolorós i molt, molt angoixant", segons The New York Times .

L'home presumptament torturat també afirma que el personal penitenciari ho havia sodomitzat amb la punta d'una escombra.

Alimentació rectal

Crosby va explicar que l'alimentació rectal és un mètode que utilitza el personal penitenciari de la CIA, i consisteix a agafar un tub, dissenyat per col·locar-se a la tràquea, i col·locar-lo a l'anus del presoner. Després, el personal fa servir una xeringa per injectar un batut nutricional a l'anus. En aquest cas en particular, Crosby, afirma que el tub es va deixar col·locat durant 30 minuts més.

En aquell moment, la CIA va defensar l'alimentació rectal com un "procediment mèdic", segons el Times .

Tot i això, Metges pels Drets Humans van condemnar la pràctica definint-la com una “agressió sexual disfressada de tractament mèdic”. El grup de metges va dir que hi ha alternatives orals i intravenoses, per la qual cosa l'alimentació rectal no es fa servir en el context mèdic. .